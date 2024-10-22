Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БРИКС против доллара. Удастся ли создать мировую финансовую альтернативу - 22.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/briks-852325732.html
БРИКС против доллара. Удастся ли создать мировую финансовую альтернативу
БРИКС против доллара. Удастся ли создать мировую финансовую альтернативу - 22.10.2024, ПРАЙМ
БРИКС против доллара. Удастся ли создать мировую финансовую альтернативу
Страны БРИКС стремятся создать альтернативы господству доллара, и эта тема будет прорабатываться на саммите в Казани, пишет американское издание Foreign Policy. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:40+0300
2024-10-22T12:43+0300
экономика
брикс
доллар
юань
сша
китай
дедолларизация
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_0:96:3195:1893_1920x0_80_0_0_5fb3678a25979e8f5fdcc6325707ac94.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Страны БРИКС стремятся создать альтернативы господству доллара, и эта тема будет прорабатываться на саммите в Казани, пишет американское издание Foreign Policy.Как отмечается, в БРИКС сейчас входят страны с разными политическими и экономическими системами. Цель объединения — реформирование глобального управления и укрепление суверенитета стран.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас БРИКС сталкивается с трудностями в создании альтернатив доллару из-за санкций. Некоторые страны, такие как Турция, балансируют между Западом и БРИКС.Над созданием альтернативы доллару активно работает Китай. Вместе с Москвой Пекин стремится интегрировать БРИКС в новый миропорядок, отмечает автор. Однако вопрос о том, сможет ли БРИКС стать реальной альтернативой Западу, остается открытым.Доллар по-прежнему остается основной валютой для международных сделок. Экспортеры сырья вынуждены торговать в долларах из-за номинирования рынков сбыта в долларах. Нехватка долларов может парализовать торговлю и подорвать государственные финансы. Доллар остается предпочтительной валютой для третьих стран, удаленных от США.Что касается китайского юаня, то его доля в международной торговле увеличилась, но это связано с его популярностью среди китайских контрагентов. Расширение использования юаня не является предвестником создания мировой валюты и не означает фактической дедолларизации, отмечается в публикации.Страны со средним экономическим развитием больше зависят от доллара, чем крупные экономики. И чем масштабнее будет БРИКС, тем сильнее будет привязанность к доллару для его членов, считает автор.В то же время, как отмечается, Китай добился успехов в технических сферах, таких как расширение своповых кредитных линий и создание параллельной платежной системы. КНР финансирует перспективных членов БРИКС, таких как Аргентина, для погашения долларовых долгов. Это обеспечивает альтернативу доллару в некоторых случаях, но не создает многополярную систему, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241022/briks-852312773.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20d666a262704cdb09b0ca0e8a17792f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брикс, доллар, юань, сша, китай, дедолларизация
Экономика, БРИКС, доллар, юань, США, КИТАЙ, дедолларизация
12:40 22.10.2024 (обновлено: 12:43 22.10.2024)
 
БРИКС против доллара. Удастся ли создать мировую финансовую альтернативу

FP: БРИКС ищет способы избавиться от господства доллара

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Страны БРИКС стремятся создать альтернативы господству доллара, и эта тема будет прорабатываться на саммите в Казани, пишет американское издание Foreign Policy.
Как отмечается, в БРИКС сейчас входят страны с разными политическими и экономическими системами. Цель объединения — реформирование глобального управления и укрепление суверенитета стран.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Сейчас БРИКС сталкивается с трудностями в создании альтернатив доллару из-за санкций. Некоторые страны, такие как Турция, балансируют между Западом и БРИКС.
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Гегемония Запада уходит. В США признали, что будущее за БРИКС
09:30
Над созданием альтернативы доллару активно работает Китай. Вместе с Москвой Пекин стремится интегрировать БРИКС в новый миропорядок, отмечает автор. Однако вопрос о том, сможет ли БРИКС стать реальной альтернативой Западу, остается открытым.
Доллар по-прежнему остается основной валютой для международных сделок. Экспортеры сырья вынуждены торговать в долларах из-за номинирования рынков сбыта в долларах. Нехватка долларов может парализовать торговлю и подорвать государственные финансы. Доллар остается предпочтительной валютой для третьих стран, удаленных от США.
Что касается китайского юаня, то его доля в международной торговле увеличилась, но это связано с его популярностью среди китайских контрагентов. Расширение использования юаня не является предвестником создания мировой валюты и не означает фактической дедолларизации, отмечается в публикации.
Страны со средним экономическим развитием больше зависят от доллара, чем крупные экономики. И чем масштабнее будет БРИКС, тем сильнее будет привязанность к доллару для его членов, считает автор.
В то же время, как отмечается, Китай добился успехов в технических сферах, таких как расширение своповых кредитных линий и создание параллельной платежной системы. КНР финансирует перспективных членов БРИКС, таких как Аргентина, для погашения долларовых долгов. Это обеспечивает альтернативу доллару в некоторых случаях, но не создает многополярную систему, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаБРИКСдолларюаньСШАКИТАЙдедолларизация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала