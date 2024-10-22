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БРИКС против доллара. Удастся ли создать мировую финансовую альтернативу

БРИКС против доллара. Удастся ли создать мировую финансовую альтернативу - 22.10.2024, ПРАЙМ

БРИКС против доллара. Удастся ли создать мировую финансовую альтернативу

Страны БРИКС стремятся создать альтернативы господству доллара, и эта тема будет прорабатываться на саммите в Казани, пишет американское издание Foreign Policy. | 22.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Страны БРИКС стремятся создать альтернативы господству доллара, и эта тема будет прорабатываться на саммите в Казани, пишет американское издание Foreign Policy.Как отмечается, в БРИКС сейчас входят страны с разными политическими и экономическими системами. Цель объединения — реформирование глобального управления и укрепление суверенитета стран.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас БРИКС сталкивается с трудностями в создании альтернатив доллару из-за санкций. Некоторые страны, такие как Турция, балансируют между Западом и БРИКС.Над созданием альтернативы доллару активно работает Китай. Вместе с Москвой Пекин стремится интегрировать БРИКС в новый миропорядок, отмечает автор. Однако вопрос о том, сможет ли БРИКС стать реальной альтернативой Западу, остается открытым.Доллар по-прежнему остается основной валютой для международных сделок. Экспортеры сырья вынуждены торговать в долларах из-за номинирования рынков сбыта в долларах. Нехватка долларов может парализовать торговлю и подорвать государственные финансы. Доллар остается предпочтительной валютой для третьих стран, удаленных от США.Что касается китайского юаня, то его доля в международной торговле увеличилась, но это связано с его популярностью среди китайских контрагентов. Расширение использования юаня не является предвестником создания мировой валюты и не означает фактической дедолларизации, отмечается в публикации.Страны со средним экономическим развитием больше зависят от доллара, чем крупные экономики. И чем масштабнее будет БРИКС, тем сильнее будет привязанность к доллару для его членов, считает автор.В то же время, как отмечается, Китай добился успехов в технических сферах, таких как расширение своповых кредитных линий и создание параллельной платежной системы. КНР финансирует перспективных членов БРИКС, таких как Аргентина, для погашения долларовых долгов. Это обеспечивает альтернативу доллару в некоторых случаях, но не создает многополярную систему, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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