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Систему передачи финсообщений внедрят в платежную систему БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Систему передачи финсообщений внедрят в платежную систему БРИКС
Систему передачи финсообщений внедрят в платежную систему БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
Систему передачи финсообщений внедрят в платежную систему БРИКС
Новая платежная система стран БРИКС, создание которой планируется с учетом использования цифровых финансовых активов, будет включать в себя и систему передачи... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T14:10+0300
2024-10-22T14:10+0300
экономика
россия
брикс
антон силуанов
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА - ПРАЙМ. Новая платежная система стран БРИКС, создание которой планируется с учетом использования цифровых финансовых активов, будет включать в себя и систему передачи финансовых сообщений, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях саммита БРИКС в Казани. "Не то, что там SWIFT, а вообще (в рамках БРИКС будет - ред.) платежная система, которая позволит заменить банковские организации, с одной стороны, а, с другой стороны, действительно, и включить в себя систему передачи финансовых сообщений", - сказал Силуанов в комментарии изданию "Известия". "Эта система планируется на новых форматах, подходах, с учетом использования цифровых финансовых активов, поэтому это - новая конструкция системы", - уточнил он. Министр отметил, что существующие системы передачи финансовых сообщений и расчетные системы стали политизированы, поэтому тема независимой политики расчетной системы на саммите БРИКС актуальна. "Мы на встрече министров финансов неоднократно про это говорили. Идут дискуссии, подготовлен доклад лидерам саммита БРИКС со стороны министров финансов и центральных банков. Будем рассматривать", - подчеркнул Силуанов. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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россия, брикс, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Антон Силуанов
14:10 22.10.2024
 
Систему передачи финсообщений внедрят в платежную систему БРИКС

Силуанов: система передачи финсообщений будет внедрена в платежную систему БРИКС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА - ПРАЙМ. Новая платежная система стран БРИКС, создание которой планируется с учетом использования цифровых финансовых активов, будет включать в себя и систему передачи финансовых сообщений, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях саммита БРИКС в Казани.
"Не то, что там SWIFT, а вообще (в рамках БРИКС будет - ред.) платежная система, которая позволит заменить банковские организации, с одной стороны, а, с другой стороны, действительно, и включить в себя систему передачи финансовых сообщений", - сказал Силуанов в комментарии изданию "Известия".
"Эта система планируется на новых форматах, подходах, с учетом использования цифровых финансовых активов, поэтому это - новая конструкция системы", - уточнил он.
Министр отметил, что существующие системы передачи финансовых сообщений и расчетные системы стали политизированы, поэтому тема независимой политики расчетной системы на саммите БРИКС актуальна.
"Мы на встрече министров финансов неоднократно про это говорили. Идут дискуссии, подготовлен доклад лидерам саммита БРИКС со стороны министров финансов и центральных банков. Будем рассматривать", - подчеркнул Силуанов.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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ЭкономикаРОССИЯБРИКСАнтон Силуанов
 
 
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