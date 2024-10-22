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Участники саммита БРИКС обсудят общий проект финансово-расчетной системы - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Участники саммита БРИКС обсудят общий проект финансово-расчетной системы
Участники саммита БРИКС обсудят общий проект финансово-расчетной системы - 22.10.2024, ПРАЙМ
Участники саммита БРИКС обсудят общий проект финансово-расчетной системы
На саммите БРИКС, который проходит в Казани, участники будут обсуждать проект финансово-расчетной системы, заявил пресс-секретарь президента России, Дмитрий... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T15:20+0300
2024-10-22T15:20+0300
экономика
россия
брикс
финансы
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. На саммите БРИКС, который проходит в Казани, участники будут обсуждать проект финансово-расчетной системы, заявил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков."Скажем так, общий проект финансово-расчетной системы с разными измерениями обсуждается и будет предметно обсуждаться в ходе многосторонних встреч", - отметил официальный представитель Кремля в беседе с изданием "Российская газета".Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - это объединение России, Китая, Индии и Бразилии, которое было создано в 2006 году, а в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. Россия на данный момент председательствует в организации, а с начала 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, включая Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
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россия, брикс, финансы
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Финансы
15:20 22.10.2024
 
Участники саммита БРИКС обсудят общий проект финансово-расчетной системы

Песков: участники саммита БРИКС обсудят общий проект финансово-расчетной системы

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. На саммите БРИКС, который проходит в Казани, участники будут обсуждать проект финансово-расчетной системы, заявил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков.
"Скажем так, общий проект финансово-расчетной системы с разными измерениями обсуждается и будет предметно обсуждаться в ходе многосторонних встреч", - отметил официальный представитель Кремля в беседе с изданием "Российская газета".
Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - это объединение России, Китая, Индии и Бразилии, которое было создано в 2006 году, а в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. Россия на данный момент председательствует в организации, а с начала 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, включая Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯБРИКСФинансы
 
 
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