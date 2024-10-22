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Участники саммита БРИКС обсудят общий проект финансово-расчетной системы

Участники саммита БРИКС обсудят общий проект финансово-расчетной системы - 22.10.2024, ПРАЙМ

Участники саммита БРИКС обсудят общий проект финансово-расчетной системы

На саммите БРИКС, который проходит в Казани, участники будут обсуждать проект финансово-расчетной системы, заявил пресс-секретарь президента России, Дмитрий... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T15:20+0300

2024-10-22T15:20+0300

2024-10-22T15:20+0300

экономика

россия

брикс

финансы

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. На саммите БРИКС, который проходит в Казани, участники будут обсуждать проект финансово-расчетной системы, заявил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков."Скажем так, общий проект финансово-расчетной системы с разными измерениями обсуждается и будет предметно обсуждаться в ходе многосторонних встреч", - отметил официальный представитель Кремля в беседе с изданием "Российская газета".Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - это объединение России, Китая, Индии и Бразилии, которое было создано в 2006 году, а в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. Россия на данный момент председательствует в организации, а с начала 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, включая Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

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россия, брикс, финансы