https://1prime.ru/20241022/briks-852336502.html

CNN: саммит БРИКС доказал, что Россия не одинока

CNN: саммит БРИКС доказал, что Россия не одинока - 22.10.2024, ПРАЙМ

CNN: саммит БРИКС доказал, что Россия не одинока

Российский президент Владимир Путин не одинок, что продемонстрировали саммит БРИКС и участие в нем мировых лидеров. Об этом говорится в сообщении телеканала... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T16:50+0300

2024-10-22T16:50+0300

2024-10-22T16:50+0300

россия

брикс

владимир путин

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин не одинок, что продемонстрировали саммит БРИКС и участие в нем мировых лидеров. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN.Отмечается, что за лидером России стоит целая коалиция из государств-союзников, хотя западные государства стремятся изолировать страну."Запад хочет, чтобы Путин был изолирован. Масштабный саммит (БРИКС - ред.), который он проводит, демонстрирует, что он далеко не одинок... За ним стоит формирующаяся коалиция стран", - говорится в сообщении телеканала. Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - это объединение России, Китая, Индии и Бразилии, которое было создано в 2006 году, а в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. Россия на данный момент председательствует в организации, а с начала 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, включая Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

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россия, брикс, владимир путин