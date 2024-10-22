https://1prime.ru/20241022/briks-852338725.html
Путин оценил усилия России для укрепления БРИКС
Путин оценил усилия России для укрепления БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
Путин оценил усилия России для укрепления БРИКС
Россия сделала все, зависящее от нее, для того, чтобы укрепить БРИКС в ходе своего председательства в объединении, заявил российский президент Владимир Путин на | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:33+0300
2024-10-22T17:33+0300
2024-10-22T17:33+0300
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КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Россия сделала все, зависящее от нее, для того, чтобы укрепить БРИКС в ходе своего председательства в объединении, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. "За годы нашей совместной работы авторитет нашего объединения и его влияние возросли. И мы намерены дальше укреплять эту организацию, - сделали все, что от нас зависит, в ходе нашего председательства, чтобы так оно и было", - заявил Путин. Российский лидер подчеркнул, что Москва ценит традиционно высокий уровень российско-китайского взаимодействия в БРИКС. Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - это объединение России, Китая, Индии и Бразилии, которое было создано в 2006 году, а в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. Россия на данный момент председательствует в организации, а с начала 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, включая Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
https://1prime.ru/20241022/briks-852336502.html
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россия, китай, владимир путин, брикс
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, БРИКС
Путин оценил усилия России для укрепления БРИКС
Путин: РФ сделала все возможное для укрепления БРИКС при своем представительстве
КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Россия сделала все, зависящее от нее, для того, чтобы укрепить БРИКС в ходе своего председательства в объединении, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
"За годы нашей совместной работы авторитет нашего объединения и его влияние возросли. И мы намерены дальше укреплять эту организацию, - сделали все, что от нас зависит, в ходе нашего председательства, чтобы так оно и было", - заявил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Москва ценит традиционно высокий уровень российско-китайского взаимодействия в БРИКС.
Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - это объединение России, Китая, Индии и Бразилии, которое было создано в 2006 году, а в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. Россия на данный момент председательствует в организации, а с начала 2024 года к БРИКС присоединились новые страны, включая Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
CNN: саммит БРИКС доказал, что Россия не одинока