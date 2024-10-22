https://1prime.ru/20241022/briks-852339150.html

Проигрыш Запада на Украине говорит о его упадке. ФРГ лучше вступить в БРИКС

Проигрыш Запада на Украине говорит о его упадке. ФРГ лучше вступить в БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ

Проигрыш Запада на Украине говорит о его упадке. ФРГ лучше вступить в БРИКС

Запад уже потерпел поражение на Украине, что демонстрирует его упадок. При этом большинство стран планеты абсолютно не поддерживают изоляцию Российской... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T17:43+0300

2024-10-22T17:43+0300

2024-10-22T17:45+0300

политика

запад

брикс

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Запад уже потерпел поражение на Украине, что демонстрирует его упадок. При этом большинство стран планеты абсолютно не поддерживают изоляцию Российской Федерации и сплотились вокруг БРИКС как противовеса соединенным Штатам и их сателлитам. Такое мнение в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung высказал известный французский историк Эммануэль Тодд.Собеседник Berliner Zeitung получил широкую известность после распада СССР в 1991 году, предсказанного Тоддом еще в 1976-м.Сегодня же французский историк рекомендует ФРГ и всем странам у Евросоюза заключить мир с Российской Федерацией и "отделиться" от Соединенных Штатов.Он отмечает, что у Соединенных Штатов нет никакого величия, а есть лишь масса симптомов, иллюстрирующих упадок Запада: рост младенческой смертности, усиление неравенства, глубокий экономический кризис и как следствие падение уровня жизни.При этом Тодд особо подчеркнул, что упадок Запада наиболее явственно проявляется в вопросах геополитики. Ведь западные страны, на его взгляд, потерпели поражение на Украине."Противостояние (в конфликте на Украине - прим. ред.) привело к абсолютной противоположности того, чего хотел Запад. В некотором смысле, это гол в собственные ворота", - констатирует историк. Мир сегодня реорганизуется, как считает Тодд, совсем не по западным лекалам - на авансцену выходят новые игроки, в частности, государства-участники БРИКС, который стал противовесом Западу.Запад в понимании Тодда - это "американская сфера влияния, то есть НАТО". Исходя из этой установки он считает, что государствам Европы ничего не мешает вступать в БРИКС. "Возьмем Германию: у этой страны есть амбиции в области промышленной политики, поэтому ей разумнее быть частью развивающейся БРИКС, чем стагнирующего Запада. Да, Германии действительно следовало бы подать заявку на вступление в БРИКС", - отметил Тодд.

https://1prime.ru/20241021/gruziya-852309644.html

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запад, брикс