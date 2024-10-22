https://1prime.ru/20241022/briks-852339506.html
"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС
"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС
Саммит БРИКС - эпохальное событие, символизирующее начало новой эры. Такую оценку саммиту в Казани дал в соцсети X ирландский обозреватель Чей Боуз. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T18:22+0300
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2024-10-22T18:22+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Саммит БРИКС - эпохальное событие, символизирующее начало новой эры. Такую оценку саммиту в Казани дал в соцсети X ирландский обозреватель Чей Боуз.В частности, он провозгласил: "Эпоха "Разделяй и властвуй" завершается. Наступает эпоха "Объединяй и процветай".Как отметил журналист, в Казани встречаются десятки глав государств и тысячи делегатов, чтобы развивать партнерские связи и обсудить пути достижения благополучия и мира.Саммит БРИКС проходит в Казани 22-24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившемся в Российской Федерации. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в саммите примут участие представители 36 стран, в том числе 22 лидера, а кроме того, на мероприятие прибудут руководители шести международных организаций.
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Политика, БРИКС, ЗАПАД, оценка
"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС
Боуз: саммит БРИКС в Казани символизирует начало новой эпохи
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ.
Саммит БРИКС - эпохальное событие, символизирующее начало новой эры. Такую оценку саммиту в Казани дал в соцсети X
ирландский обозреватель Чей Боуз.
В частности, он провозгласил: "Эпоха "Разделяй и властвуй" завершается. Наступает эпоха "Объединяй и процветай".
Как отметил журналист, в Казани встречаются десятки глав государств и тысячи делегатов, чтобы развивать партнерские связи и обсудить пути достижения благополучия и мира.
CNN: саммит БРИКС доказал, что Россия не одинока
Саммит БРИКС проходит в Казани 22-24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившемся в Российской Федерации. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в саммите примут участие представители 36 стран, в том числе 22 лидера, а кроме того, на мероприятие прибудут руководители шести международных организаций.