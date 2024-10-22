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"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
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"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС
"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС
Саммит БРИКС - эпохальное событие, символизирующее начало новой эры. Такую оценку саммиту в Казани дал в соцсети X ирландский обозреватель Чей Боуз. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T18:22+0300
2024-10-22T18:22+0300
политика
брикс
запад
оценка
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Саммит БРИКС - эпохальное событие, символизирующее начало новой эры. Такую оценку саммиту в Казани дал в соцсети X ирландский обозреватель Чей Боуз.В частности, он провозгласил: "Эпоха "Разделяй и властвуй" завершается. Наступает эпоха "Объединяй и процветай".Как отметил журналист, в Казани встречаются десятки глав государств и тысячи делегатов, чтобы развивать партнерские связи и обсудить пути достижения благополучия и мира.Саммит БРИКС проходит в Казани 22-24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившемся в Российской Федерации. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в саммите примут участие представители 36 стран, в том числе 22 лидера, а кроме того, на мероприятие прибудут руководители шести международных организаций.
https://1prime.ru/20241022/briks-852336502.html
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брикс, запад, оценка
Политика, БРИКС, ЗАПАД, оценка
18:22 22.10.2024
 
"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС

Боуз: саммит БРИКС в Казани символизирует начало новой эпохи

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Саммит БРИКС - эпохальное событие, символизирующее начало новой эры. Такую оценку саммиту в Казани дал в соцсети X ирландский обозреватель Чей Боуз.
В частности, он провозгласил: "Эпоха "Разделяй и властвуй" завершается. Наступает эпоха "Объединяй и процветай".
Как отметил журналист, в Казани встречаются десятки глав государств и тысячи делегатов, чтобы развивать партнерские связи и обсудить пути достижения благополучия и мира.
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
CNN: саммит БРИКС доказал, что Россия не одинока
16:50
Саммит БРИКС проходит в Казани 22-24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившемся в Российской Федерации. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в саммите примут участие представители 36 стран, в том числе 22 лидера, а кроме того, на мероприятие прибудут руководители шести международных организаций.
 
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