https://1prime.ru/20241022/briks-852339506.html

"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС

"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Наступает эпоха". На Западе позавидовали странам БРИКС

Саммит БРИКС - эпохальное событие, символизирующее начало новой эры. Такую оценку саммиту в Казани дал в соцсети X ирландский обозреватель Чей Боуз. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T18:22+0300

2024-10-22T18:22+0300

2024-10-22T18:22+0300

политика

брикс

запад

оценка

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Саммит БРИКС - эпохальное событие, символизирующее начало новой эры. Такую оценку саммиту в Казани дал в соцсети X ирландский обозреватель Чей Боуз.В частности, он провозгласил: "Эпоха "Разделяй и властвуй" завершается. Наступает эпоха "Объединяй и процветай".Как отметил журналист, в Казани встречаются десятки глав государств и тысячи делегатов, чтобы развивать партнерские связи и обсудить пути достижения благополучия и мира.Саммит БРИКС проходит в Казани 22-24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившемся в Российской Федерации. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в саммите примут участие представители 36 стран, в том числе 22 лидера, а кроме того, на мероприятие прибудут руководители шести международных организаций.

https://1prime.ru/20241022/briks-852336502.html

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брикс, запад, оценка