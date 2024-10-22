https://1prime.ru/20241022/briks-852339904.html
Ушаков назвал число стран-претендентов на членство в БРИКС
Ушаков назвал число стран-претендентов на членство в БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
Ушаков назвал число стран-претендентов на членство в БРИКС
На текущий момент на статус государств-партнеров БРИКС претендуют тринадцать стран. Вопрос расширения БРИКС - предмет для консультаций. Об этом в эфире "Первого | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T18:37+0300
2024-10-22T18:37+0300
2024-10-22T18:38+0300
политика
брикс
претендент
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. На текущий момент на статус государств-партнеров БРИКС претендуют тринадцать стран. Вопрос расширения БРИКС - предмет для консультаций. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. "Это предмет консультаций между делегациями наших стран, потом это все будут рассматривать лидеры..., - отметил помощник главы государства. - Сейчас, честно говоря, их тринадцать (стран, которые претендуют на статус государств-партнеров БРИКС - прим. ред.)".
https://1prime.ru/20241021/kooperatsiya-852309368.html
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брикс, претендент
Политика, БРИКС, Претендент
Ушаков назвал число стран-претендентов на членство в БРИКС
Ушаков: сейчас на статус государств-партнеров БРИКС претендуют тринадцать стран
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. На текущий момент на статус государств-партнеров БРИКС претендуют тринадцать стран. Вопрос расширения БРИКС - предмет для консультаций. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
"Это предмет консультаций между делегациями наших стран, потом это все будут рассматривать лидеры..., - отметил помощник главы государства. - Сейчас, честно говоря, их тринадцать (стран, которые претендуют на статус государств-партнеров БРИКС - прим. ред.)".
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