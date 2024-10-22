https://1prime.ru/20241022/briks-852339904.html

Ушаков назвал число стран-претендентов на членство в БРИКС

Ушаков назвал число стран-претендентов на членство в БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ

Ушаков назвал число стран-претендентов на членство в БРИКС

На текущий момент на статус государств-партнеров БРИКС претендуют тринадцать стран. Вопрос расширения БРИКС - предмет для консультаций. Об этом в эфире "Первого | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T18:37+0300

2024-10-22T18:37+0300

2024-10-22T18:38+0300

политика

брикс

претендент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317133_0:0:3343:1880_1920x0_80_0_0_e44d3e942a3893daa96fea050a85e1ad.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. На текущий момент на статус государств-партнеров БРИКС претендуют тринадцать стран. Вопрос расширения БРИКС - предмет для консультаций. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. "Это предмет консультаций между делегациями наших стран, потом это все будут рассматривать лидеры..., - отметил помощник главы государства. - Сейчас, честно говоря, их тринадцать (стран, которые претендуют на статус государств-партнеров БРИКС - прим. ред.)".

https://1prime.ru/20241021/kooperatsiya-852309368.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, претендент