https://1prime.ru/20241022/briks-852342244.html
В ГД объяснили, как БРИКС может положить конец финансовой гегемонии Запада
В ГД объяснили, как БРИКС может положить конец финансовой гегемонии Запада - 22.10.2024, ПРАЙМ
В ГД объяснили, как БРИКС может положить конец финансовой гегемонии Запада
Переход стран-участниц БРИКС и их партнеров на расчёты в национальных валютах позволит им существенно снизить вложения в доллар, что может положить конец... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T21:12+0300
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экономика
сергей миронов
гегемония
запад
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Переход стран-участниц БРИКС и их партнеров на расчёты в национальных валютах позволит им существенно снизить вложения в доллар, что может положить конец финансовой гегемонии Запада, считает лидер СРЗП Сергей Миронов. Страны БРИКС хотят нарастить использование национальных валют во взаиморасчетах и рассматривают инструменты их расширения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. "Саммит БРИКС может положить конец финансовой гегемонии Запада. Переход стран БРИКС и их партнеров на расчеты в нацвалютах, на основе своих финансовых механизмов позволит им существенно снизить вложения в доллар и американские ценные бумаги. Это грозит самыми разрушительными последствиями Штатам, паразитирующим на экономиках чужих стран", - написал Миронов в своём Telegram-канале. По его мнению, растущий госдолг накроет всю американскую, а с ней и европейскую экономику. Избежать банкротства США поможет лишь торговля на равных – без шантажа, угроз и санкций, добавил политик. Как считает Миронов, гегемония Запада все эти годы держится на роли доллара. Создание собственной финансовой системы в рамках БРИКС в противовес доллару может послужить концом всей исключительности "золотого миллиарда" и его неоколониальной санкционной политики", отметил он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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сергей миронов, гегемония, запад
Экономика, Сергей Миронов, гегемония, ЗАПАД
В ГД объяснили, как БРИКС может положить конец финансовой гегемонии Запада
Миронов: саммит БРИКС может положить конец финансовой гегемонии Запада
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Переход стран-участниц БРИКС и их партнеров на расчёты в национальных валютах позволит им существенно снизить вложения в доллар, что может положить конец финансовой гегемонии Запада, считает лидер СРЗП Сергей Миронов.
Страны БРИКС хотят нарастить использование национальных валют во взаиморасчетах и рассматривают инструменты их расширения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
"Саммит БРИКС может положить конец финансовой гегемонии Запада. Переход стран БРИКС и их партнеров на расчеты в нацвалютах, на основе своих финансовых механизмов позволит им существенно снизить вложения в доллар и американские ценные бумаги. Это грозит самыми разрушительными последствиями Штатам, паразитирующим на экономиках чужих стран", - написал Миронов в своём Telegram-канале.
По его мнению, растущий госдолг накроет всю американскую, а с ней и европейскую экономику. Избежать банкротства США поможет лишь торговля на равных – без шантажа, угроз и санкций, добавил политик.
Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию
Как считает Миронов, гегемония Запада все эти годы держится на роли доллара. Создание собственной финансовой системы в рамках БРИКС в противовес доллару может послужить концом всей исключительности "золотого миллиарда" и его неоколониальной санкционной политики", отметил он.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.