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Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом

Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом - 22.10.2024, ПРАЙМ

Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Казани с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Российская Федерация... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T22:55+0300

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экономика

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

брикс

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КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Казани с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Российская Федерация заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, которое идет уверенными темпами. "Мы уделяем особое внимание расширению дружественных связей с Египтом - давним и надежным партнером России", - заявил Путин. После этого российский лидер напомнил, что в 2023 году Российская Федерация и Египет отметили 80-летие установления дипломатических отношений.При этом российский президент отметил, что многоплановое двустороннее сотрудничество России и Египта основывается на договоре о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между государствами."Мы уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере, - сказал Путин. - На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой".

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владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, брикс