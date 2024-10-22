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Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом
Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом - 22.10.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Казани с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Российская Федерация... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T22:55+0300
2024-10-22T22:55+0300
экономика
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
брикс
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КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Казани с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Российская Федерация заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, которое идет уверенными темпами. "Мы уделяем особое внимание расширению дружественных связей с Египтом - давним и надежным партнером России", - заявил Путин. После этого российский лидер напомнил, что в 2023 году Российская Федерация и Египет отметили 80-летие установления дипломатических отношений.При этом российский президент отметил, что многоплановое двустороннее сотрудничество России и Египта основывается на договоре о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между государствами."Мы уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере, - сказал Путин. - На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой".
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владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, брикс
Экономика, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, БРИКС
22:55 22.10.2024
 
Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом

Путин: Российская Федерация заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси
Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Казани с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Российская Федерация заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, которое идет уверенными темпами.
"Мы уделяем особое внимание расширению дружественных связей с Египтом - давним и надежным партнером России", - заявил Путин. После этого российский лидер напомнил, что в 2023 году Российская Федерация и Египет отметили 80-летие установления дипломатических отношений.
При этом российский президент отметил, что многоплановое двустороннее сотрудничество России и Египта основывается на договоре о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между государствами.
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16 сентября, 21:33
"Мы уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере, - сказал Путин. - На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой".
 
ЭкономикаВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиБРИКС
 
 
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