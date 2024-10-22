https://1prime.ru/20241022/briks-852343703.html
Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом
Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом - 22.10.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Казани с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Российская Федерация... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T22:55+0300
2024-10-22T22:55+0300
2024-10-22T22:55+0300
экономика
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84120/10/841201008_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_b1095bdc23dbfc3b55400cf32b7bc054.jpg
КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Казани с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Российская Федерация заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, которое идет уверенными темпами. "Мы уделяем особое внимание расширению дружественных связей с Египтом - давним и надежным партнером России", - заявил Путин. После этого российский лидер напомнил, что в 2023 году Российская Федерация и Египет отметили 80-летие установления дипломатических отношений.При этом российский президент отметил, что многоплановое двустороннее сотрудничество России и Египта основывается на договоре о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между государствами."Мы уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере, - сказал Путин. - На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой".
https://1prime.ru/20240916/egipet-851609222.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84120/10/841201008_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_7ef61ac4d3280b056adf0f08d3166be7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, брикс
Экономика, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, БРИКС
Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом
Путин: Российская Федерация заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом
КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Казани с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Российская Федерация заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, которое идет уверенными темпами.
"Мы уделяем особое внимание расширению дружественных связей с Египтом - давним и надежным партнером России", - заявил Путин. После этого российский лидер напомнил, что в 2023 году Российская Федерация и Египет отметили 80-летие установления дипломатических отношений.
При этом российский президент отметил, что многоплановое двустороннее сотрудничество России и Египта основывается на договоре о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между государствами.
Саудовский инвестфонд вложит в Египет пять миллиардов долларов
"Мы уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере, - сказал Путин. - На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой".