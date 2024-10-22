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Силуанов оценил возможность бюджета России исполнить все обязательства

Силуанов оценил возможность бюджета России исполнить все обязательства - 22.10.2024, ПРАЙМ

Силуанов оценил возможность бюджета России исполнить все обязательства

Курс рубля рыночный, его состояние зависит от платежного баланса, однако бюджет РФ исполнит все обязательства вне зависимости от курса, сообщил журналистам... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T16:12+0300

2024-10-22T16:12+0300

2024-10-22T16:12+0300

экономика

россия

минфин

бюджет

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КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Курс рубля рыночный, его состояние зависит от платежного баланса, однако бюджет РФ исполнит все обязательства вне зависимости от курса, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов на полях саммита БРИКС в Казани. "Для Минфина важно, чтобы все то, что задумано и заключено в бюджет, было исполнено. Это и будет сделано, вне зависимости от курса рубля", - ответил Силуанов на вопрос о том, насколько курс рубля сейчас комфортный и справедливый для бюджета. "Все зависит от ситуации с платежным балансом - сколько мы товаров продадим, сколько мы закупим, какие потоки капитала будут из страны, это и определяет курс. У нас курс не фиксированный, а рыночный, поэтому зависит от потоков товаров и капиталов", - сказал Силуанов, комментируя возможную динамику курса. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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россия, минфин, бюджет