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Девелопер Glorax вдвое нарастил продажи недвижимости
Девелопер Glorax вдвое нарастил продажи недвижимости - 22.10.2024, ПРАЙМ
Девелопер Glorax вдвое нарастил продажи недвижимости
Девелопер Glorax в январе-сентябре 2024 года увеличил продажи недвижимости относительно аналогичного периода прошлого года в два раза - до 20,2 миллиарда... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T10:48+0300
2024-10-22T10:48+0300
2024-10-22T10:48+0300
россия
glorax
рынок недвижимости
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Девелопер Glorax в январе-сентябре 2024 года увеличил продажи недвижимости относительно аналогичного периода прошлого года в два раза - до 20,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В нем указывается, что в физическом выражении продажи также удвоились, составив по результатам девяти месяцев 82,4 тысячи квадратных метров. Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств составила 66% против 74% в 2023 году. При этом средняя стоимость недвижимости от Glorax снизилась на 7% - до 251 тысячи рублей за квадратный метр. Glorax – крупный девелопер жилья в Петербурге, также работает в Москве, Нижнем Новгороде и ряде других регионов. Основной владелец застройщика – Андрей Биржин.
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россия, glorax, рынок недвижимости
РОССИЯ, Glorax, рынок недвижимости
Девелопер Glorax вдвое нарастил продажи недвижимости
Девелопер Glorax удвоил продажи недвижимости за три квартала
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Девелопер Glorax в январе-сентябре 2024 года увеличил продажи недвижимости относительно аналогичного периода прошлого года в два раза - до 20,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
В нем указывается, что в физическом выражении продажи также удвоились, составив по результатам девяти месяцев 82,4 тысячи квадратных метров.
Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств составила 66% против 74% в 2023 году. При этом средняя стоимость недвижимости от Glorax снизилась на 7% - до 251 тысячи рублей за квадратный метр.
Glorax – крупный девелопер жилья в Петербурге, также работает в Москве, Нижнем Новгороде и ряде других регионов. Основной владелец застройщика – Андрей Биржин.
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