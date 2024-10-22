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В Турции опровергли данные о проблемах с обменом валюты у россиян

В Турции опровергли данные о проблемах с обменом валюты у россиян - 22.10.2024, ПРАЙМ

В Турции опровергли данные о проблемах с обменом валюты у россиян

Представитель турецкого государственного банка Ziraat сообщил, что они не получали жалоб от туроператоров на проблему обмена долларов старого образца, передает... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T14:21+0300

2024-10-22T14:21+0300

2024-10-22T14:22+0300

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КАЗАНЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Представитель турецкого государственного банка Ziraat сообщил, что они не получали жалоб от туроператоров на проблему обмена долларов старого образца, передает агентство РИА Новости."Массовой проблемы, в связи с этим (обменом иностранной валюты старого образца – ред.) нет, возможны единичные случае у туристов, в частности, у российских, в отдельных банках или пунктах обмена валюты в курортных регионах (Турции)", - отметил собеседник издания.В то же время, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ситуация с обменом долларов старого образца действительно наблюдается во всем мире, и от этого страдают и российские туристы. По его словам, валюта нового образца востребована и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Турции.

https://1prime.ru/20241021/tseny-852291790.html

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турция, доллар, обмен валют