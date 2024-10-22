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В Турции опровергли данные о проблемах с обменом валюты у россиян - 22.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241022/dollary-852328285.html
В Турции опровергли данные о проблемах с обменом валюты у россиян
В Турции опровергли данные о проблемах с обменом валюты у россиян - 22.10.2024, ПРАЙМ
В Турции опровергли данные о проблемах с обменом валюты у россиян
Представитель турецкого государственного банка Ziraat сообщил, что они не получали жалоб от туроператоров на проблему обмена долларов старого образца, передает... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T14:21+0300
2024-10-22T14:22+0300
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КАЗАНЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Представитель турецкого государственного банка Ziraat сообщил, что они не получали жалоб от туроператоров на проблему обмена долларов старого образца, передает агентство РИА Новости."Массовой проблемы, в связи с этим (обменом иностранной валюты старого образца – ред.) нет, возможны единичные случае у туристов, в частности, у российских, в отдельных банках или пунктах обмена валюты в курортных регионах (Турции)", - отметил собеседник издания.В то же время, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ситуация с обменом долларов старого образца действительно наблюдается во всем мире, и от этого страдают и российские туристы. По его словам, валюта нового образца востребована и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Турции.
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турция, доллар, обмен валют
Экономика, ТУРЦИЯ, доллар, обмен валют
14:21 22.10.2024 (обновлено: 14:22 22.10.2024)
 
В Турции опровергли данные о проблемах с обменом валюты у россиян

Ziraat: проблем у россиян в Турции при обмене долларов старого образца нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости
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КАЗАНЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Представитель турецкого государственного банка Ziraat сообщил, что они не получали жалоб от туроператоров на проблему обмена долларов старого образца, передает агентство РИА Новости.
"Массовой проблемы, в связи с этим (обменом иностранной валюты старого образца – ред.) нет, возможны единичные случае у туристов, в частности, у российских, в отдельных банках или пунктах обмена валюты в курортных регионах (Турции)", - отметил собеседник издания.
В то же время, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ситуация с обменом долларов старого образца действительно наблюдается во всем мире, и от этого страдают и российские туристы. По его словам, валюта нового образца востребована и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Турции.
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
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