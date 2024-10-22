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Доллары старого образца продолжили принимать в обменных пунктах ОАЭ - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Доллары старого образца продолжили принимать в обменных пунктах ОАЭ
Доллары старого образца продолжили принимать в обменных пунктах ОАЭ - 22.10.2024, ПРАЙМ
Доллары старого образца продолжили принимать в обменных пунктах ОАЭ
В ОАЭ продолжают принимать доллары старого образца, возможен небольшой дисконт, передает корреспондент РИА Новости. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:41+0300
2024-10-22T17:41+0300
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ДУБАЙ, 22 окт - ПРАЙМ. В ОАЭ продолжают принимать доллары старого образца, возможен небольшой дисконт, передает корреспондент РИА Новости. В одной из крупнейших сетей обменных пунктов в ОАЭ Al Rostamani Exchange сообщили, что принимаются все доллары, выпущенные после 1996 года, но по сниженному курсу 3,6 дирхама за доллар (то есть со скидкой в пределах 1,5% от рыночного курса). В сети Al Fardan Exchange заявили, что обменный курс будет определяться годом выпуска и состоянием купюр. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил РИА Новости, что ситуация с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские туристы. По его словам, валюту нового образца требуют в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах и Турции.
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оаэ, доллар
ОАЭ, доллар
17:41 22.10.2024
 
Доллары старого образца продолжили принимать в обменных пунктах ОАЭ

РИА Новости: в ОАЭ продолжают принимать доллары старого образца

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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ДУБАЙ, 22 окт - ПРАЙМ. В ОАЭ продолжают принимать доллары старого образца, возможен небольшой дисконт, передает корреспондент РИА Новости.
В одной из крупнейших сетей обменных пунктов в ОАЭ Al Rostamani Exchange сообщили, что принимаются все доллары, выпущенные после 1996 года, но по сниженному курсу 3,6 дирхама за доллар (то есть со скидкой в пределах 1,5% от рыночного курса).
В сети Al Fardan Exchange заявили, что обменный курс будет определяться годом выпуска и состоянием купюр.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил РИА Новости, что ситуация с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские туристы. По его словам, валюту нового образца требуют в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах и Турции.
 
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