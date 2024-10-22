https://1prime.ru/20241022/ekonomika-852333927.html

МВФ ожидает роста мировой экономики

МВФ ожидает роста мировой экономики - 22.10.2024, ПРАЙМ

МВФ ожидает роста мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту мировой экономики в 2024 году на уровне 3,2%, незначительно понизив оценку роста в 2025 году, также... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T16:03+0300

2024-10-22T16:03+0300

2024-10-22T16:03+0300

экономика

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg

ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту мировой экономики в 2024 году на уровне 3,2%, незначительно понизив оценку роста в 2025 году, также до 3,2%, следует из опубликованного доклада организации. Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год оставлен без изменения по сравнению с июльским ожиданием. На следующий год прогноз понижен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим отчетом. Рост мирового ВВП в 2023 году МВФ оценил в 3,3%. В докладе указывается, что темпы роста мировой экономики будут в значительной степени определяться фискальной и монетарной политикой властей отдельных стран, а также интенсивностью геоэкономической фрагментации и способностью государств проводить долгосрочные структурные реформы. "Уровень неопределенности вокруг прогноза является высоким… Дальнейшее усиление геополитических противоречий может оказать давление на торговлю, инвестиции и свободный обмен идеями. Это может повлиять на долгосрочный рост, угрожать устойчивости цепи поставок", - добавили в МВФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф