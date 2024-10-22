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МВФ ожидает роста мировой экономики - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ ожидает роста мировой экономики
МВФ ожидает роста мировой экономики - 22.10.2024, ПРАЙМ
МВФ ожидает роста мировой экономики
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту мировой экономики в 2024 году на уровне 3,2%, незначительно понизив оценку роста в 2025 году, также... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:03+0300
2024-10-22T16:03+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту мировой экономики в 2024 году на уровне 3,2%, незначительно понизив оценку роста в 2025 году, также до 3,2%, следует из опубликованного доклада организации. Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год оставлен без изменения по сравнению с июльским ожиданием. На следующий год прогноз понижен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим отчетом. Рост мирового ВВП в 2023 году МВФ оценил в 3,3%. В докладе указывается, что темпы роста мировой экономики будут в значительной степени определяться фискальной и монетарной политикой властей отдельных стран, а также интенсивностью геоэкономической фрагментации и способностью государств проводить долгосрочные структурные реформы. "Уровень неопределенности вокруг прогноза является высоким… Дальнейшее усиление геополитических противоречий может оказать давление на торговлю, инвестиции и свободный обмен идеями. Это может повлиять на долгосрочный рост, угрожать устойчивости цепи поставок", - добавили в МВФ.
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Экономика, МВФ
16:03 22.10.2024
 
МВФ ожидает роста мировой экономики

МВФ ожидает роста мировой экономики в 2024-2025 гг на уровне 3,2%

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту мировой экономики в 2024 году на уровне 3,2%, незначительно понизив оценку роста в 2025 году, также до 3,2%, следует из опубликованного доклада организации.
Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год оставлен без изменения по сравнению с июльским ожиданием. На следующий год прогноз понижен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим отчетом. Рост мирового ВВП в 2023 году МВФ оценил в 3,3%.
В докладе указывается, что темпы роста мировой экономики будут в значительной степени определяться фискальной и монетарной политикой властей отдельных стран, а также интенсивностью геоэкономической фрагментации и способностью государств проводить долгосрочные структурные реформы.
"Уровень неопределенности вокруг прогноза является высоким… Дальнейшее усиление геополитических противоречий может оказать давление на торговлю, инвестиции и свободный обмен идеями. Это может повлиять на долгосрочный рост, угрожать устойчивости цепи поставок", - добавили в МВФ.
 
ЭкономикаМВФ
 
 
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