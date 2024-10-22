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ООН: мировая экономика находится под угрозой из-за уязвимости морских путей

ООН: мировая экономика находится под угрозой из-за уязвимости морских путей - 22.10.2024, ПРАЙМ

ООН: мировая экономика находится под угрозой из-за уязвимости морских путей

Мировая экономика сталкивается с растущей угрозой из-за уязвимости основных морских путей в Красном и Черном морях, а также в Панамском канале, говорится в... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T20:02+0300

2024-10-22T20:02+0300

2024-10-22T20:02+0300

экономика

угроза

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировая экономика сталкивается с растущей угрозой из-за уязвимости основных морских путей в Красном и Черном морях, а также в Панамском канале, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "Глобальная экономика, продовольственная безопасность и энергоснабжение находятся под растущей угрозой из-за уязвимости основных морских путей. Критические узкие места, такие как Панамский канал, Красное море, Суэцкий канал и Черное море, находятся под сильным давлением. Сочетание геополитической напряженности, климатических воздействий и конфликтов подорвало мировую торговлю, поставив под угрозу функционирование морских цепочек поставок", - сказано в документе. По данным ООН, объем морской торговли, который вырос на 2,4% в 2023 году до 12 292 миллионов тонн, начал восстанавливаться после спада в 2022 году, однако её будущее "остается неопределенным". В докладе прогнозируется рост на 2% в 2024 году, обусловленный спросом на сыпучие товары, такие как железная руда, уголь и зерно, наряду с контейнерными товарами. "Тем не менее, эти цифры скрывают более глубокие проблемы. Контейнерная торговля, которая выросла всего на 0,3% в 2023 году, по прогнозам, вырастет на 3,5% в 2024 году, но долгосрочный рост будет зависеть от того, как отрасль адаптируется к продолжающимся потрясениям", - добавляют в ЮНКТАД. В числе потрясений в докладе упоминаются конфликт на Украине и рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Подчеркивается, что удлинение маршрутов судов привело к увеличению загруженности портов, расхода топлива, заработной платы экипажа и страховых взносов, а также усилило угрозу пиратства. "К середине 2024 года перенаправление судов из Красного моря и Панамского канала привело к увеличению мирового спроса на суда на 3% и спроса на контейнеровозы на 12% по сравнению с тем, что было бы без этих ситуаций. Это создало значительную нагрузку на глобальную логистику и напряженные цепочки поставок", - отмечается в докладе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Движение также призвало другие страны отозвать с судов свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают корабли других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Прошлый год стал одним из наиболее засушливых для Панамы, что ранее вынудило администрацию канала ограничить осадку судов с 50 до 43 футов, а пропускную способность канала - до 24 судов в день. Время ожидания для грузовых судов в августе 2023 года достигало 13 дней. Позднее оно сократилось до пяти, тогда как в нормальных условиях составляет два-три дня. Проблемы канала связаны с тем, что вода в шлюзы подается из озера Гатун - искусственного пресного водоема, который также является источником воды для населения страны. Несмотря на начало сезона дождей, в Панаме опасаются продолжительного негативного влияния океанического явления Эль-Ниньо, которое может негативно сказаться на количестве осадков. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

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