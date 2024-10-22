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В Евросоюзе заметно снизились продажи легковых автомобилей
В Евросоюзе заметно снизились продажи легковых автомобилей - 22.10.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе заметно снизились продажи легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в сентябре упали на 6,1% в годовом выражении - до 809 163 штук, свидетельствуют данные Европейской... | 22.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в сентябре упали на 6,1% в годовом выражении - до 809 163 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "В сентябре 2024 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС продолжило снижаться (-6,1%), что привело к негативным результатам на трех из четырех основных рынков региона", - говорится в сообщении. Так, во Франции было зафиксировано снижение продаж на 11,1%, в Италии - на 10,7%, в Германии - на 7%, в то время как в Испании показатель вырос на 6,3%. В январе-сентябре продажи автомобилей в ЕС выросли на 0,6% в годовом выражении - до 7,99 миллиона автомобилей. В Испании показатель увеличился на 4,7%, в Италии - на 2,1%, а на других двух крупных рынках было зафиксировано снижение: во Франции - на 1,8%, в Германии - на 1%. Что касается отдельных брендов, то продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в сентябре увеличились на 0,3% в годовом выражении, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - снизились на 27,1%, группы Renault - на 1,5%. Продажи Tesla при этом выросли в прошлом месяце на 31,2%. В январе-сентябре продажи Volkswagen Group увеличились на 1,2%, Stellantis - снизились на 5,9%, Renault - на 0,2%, Tesla - уменьшились на 7,6%. Продажи бензиновых автомобилей снизились в сентябре на 17,9%, до 240 805 машин, дизельных - на 23,5%, до 84 408 машин, гибридных электрических - выросли на 12,5%, до 265,724 автомобилей, аккумуляторных - на 9,8%, до 134,702 авто.
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В Евросоюзе заметно снизились продажи легковых автомобилей
ACEA: продажи новых легковых автомобилей в ЕC в сентябре снизились до 809,2 тысячи
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в сентябре упали на 6,1% в годовом выражении - до 809 163 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
"В сентябре 2024 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС продолжило снижаться (-6,1%), что привело к негативным результатам на трех из четырех основных рынков региона", - говорится в сообщении.
Так, во Франции было зафиксировано снижение продаж на 11,1%, в Италии - на 10,7%, в Германии - на 7%, в то время как в Испании показатель вырос на 6,3%.
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В январе-сентябре продажи автомобилей в ЕС выросли на 0,6% в годовом выражении - до 7,99 миллиона автомобилей. В Испании показатель увеличился на 4,7%, в Италии - на 2,1%, а на других двух крупных рынках было зафиксировано снижение: во Франции - на 1,8%, в Германии - на 1%.
Что касается отдельных брендов, то продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в сентябре увеличились на 0,3% в годовом выражении, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - снизились на 27,1%, группы Renault - на 1,5%. Продажи Tesla при этом выросли в прошлом месяце на 31,2%. В январе-сентябре продажи Volkswagen Group увеличились на 1,2%, Stellantis - снизились на 5,9%, Renault - на 0,2%, Tesla - уменьшились на 7,6%.
Продажи бензиновых автомобилей снизились в сентябре на 17,9%, до 240 805 машин, дизельных - на 23,5%, до 84 408 машин, гибридных электрических - выросли на 12,5%, до 265,724 автомобилей, аккумуляторных - на 9,8%, до 134,702 авто.