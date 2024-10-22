https://1prime.ru/20241022/es-852311502.html

В Евросоюзе заметно снизились продажи легковых автомобилей

В Евросоюзе заметно снизились продажи легковых автомобилей - 22.10.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе заметно снизились продажи легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в сентябре упали на 6,1% в годовом выражении - до 809 163 штук, свидетельствуют данные Европейской... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T08:38+0300

2024-10-22T08:38+0300

2024-10-22T08:38+0300

россия

ес

acea

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/04/851961159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6173d7d13cb0759c632f5d5c33f53120.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в сентябре упали на 6,1% в годовом выражении - до 809 163 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "В сентябре 2024 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС продолжило снижаться (-6,1%), что привело к негативным результатам на трех из четырех основных рынков региона", - говорится в сообщении. Так, во Франции было зафиксировано снижение продаж на 11,1%, в Италии - на 10,7%, в Германии - на 7%, в то время как в Испании показатель вырос на 6,3%. В январе-сентябре продажи автомобилей в ЕС выросли на 0,6% в годовом выражении - до 7,99 миллиона автомобилей. В Испании показатель увеличился на 4,7%, в Италии - на 2,1%, а на других двух крупных рынках было зафиксировано снижение: во Франции - на 1,8%, в Германии - на 1%. Что касается отдельных брендов, то продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в сентябре увеличились на 0,3% в годовом выражении, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - снизились на 27,1%, группы Renault - на 1,5%. Продажи Tesla при этом выросли в прошлом месяце на 31,2%. В январе-сентябре продажи Volkswagen Group увеличились на 1,2%, Stellantis - снизились на 5,9%, Renault - на 0,2%, Tesla - уменьшились на 7,6%. Продажи бензиновых автомобилей снизились в сентябре на 17,9%, до 240 805 машин, дизельных - на 23,5%, до 84 408 машин, гибридных электрических - выросли на 12,5%, до 265,724 автомобилей, аккумуляторных - на 9,8%, до 134,702 авто.

https://1prime.ru/20241021/sanktsii-852308501.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, acea