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Европарламент поддержал кредит Киеву под российские активы - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Европарламент поддержал кредит Киеву под российские активы
Европарламент поддержал кредит Киеву под российские активы - 22.10.2024, ПРАЙМ
Европарламент поддержал кредит Киеву под российские активы
Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T13:50+0300
2024-10-22T13:50+0300
россия
ес
замороженные российские активы
украина
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования. В РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством. Трансляция заседания ведется на сайте ЕП. За предложение высказались 518 депутатов из 635 голосовавших, против - 56, 61 парламентарий воздержался. Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро). Ожидается, что страны "семерки" объявят о своих конкретных взносах в этот кредит 25 октября в Вашингтоне на встрече министров финансов объединения. Ранее это предложение также поддержал комитет по международной торговле ЕП. В ЕП указали, что это решение теперь поступит на формальное техническое утверждение по так называемой письменной процедуре в Совет ЕС. "Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Все транши в рамках кредита будут выплачены до конца 2025 года", - указывается в документах Европейского парламента. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявил, что кредит Киеву будет доступен после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом политических и иных предварительных условий. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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россия, ес, замороженные российские активы, украина
РОССИЯ, ЕС, замороженные российские активы, УКРАИНА
13:50 22.10.2024
 
Европарламент поддержал кредит Киеву под российские активы

Европарламент поддержал кредит Киеву на 35 миллиардов евро под активы РФ

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования.
В РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.
Трансляция заседания ведется на сайте ЕП. За предложение высказались 518 депутатов из 635 голосовавших, против - 56, 61 парламентарий воздержался.
Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро). Ожидается, что страны "семерки" объявят о своих конкретных взносах в этот кредит 25 октября в Вашингтоне на встрече министров финансов объединения.
Ранее это предложение также поддержал комитет по международной торговле ЕП.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России
10:53
В ЕП указали, что это решение теперь поступит на формальное техническое утверждение по так называемой письменной процедуре в Совет ЕС. "Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Все транши в рамках кредита будут выплачены до конца 2025 года", - указывается в документах Европейского парламента.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявил, что кредит Киеву будет доступен после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом политических и иных предварительных условий.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
 
РОССИЯЕСзамороженные российские активыУКРАИНА
 
 
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