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Евростат назвал страну-лидера в ЕС по росту госдолга к ВВП
Евростат назвал страну-лидера в ЕС по росту госдолга к ВВП - 22.10.2024, ПРАЙМ
Евростат назвал страну-лидера в ЕС по росту госдолга к ВВП
Госдолг Финляндии по отношению к ВВП вырос во втором квартале 2024 года больше, чем в остальных странах ЕС, свидетельствуют данные Евростата. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:35+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдолг Финляндии по отношению к ВВП вырос во втором квартале 2024 года больше, чем в остальных странах ЕС, свидетельствуют данные Евростата. "По сравнению с первым кварталом 2024 года в конце второго квартала 2024 года в девяти странах-членах было зафиксировано увеличение отношения долга к ВВП… наибольшее увеличение показателя наблюдалось в Финляндии (+2,0 процентных пункта)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евростата. В сравнении со вторым кварталом 2023 года наибольшее увеличение соотношения госдолга к ВВП было также зафиксировано в Финляндии (+5,2 процентных пункта). Газета Helsingin Sanomat отмечает, что цель правительства Финляндии сейчас заключается в том, чтобы остановить рост долговой нагрузки за счет повышения налогов, сокращения государственных расходов и уменьшения дефицита государственного бюджета. Ранее правительство Финляндии в целях корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда евро до 6,9 миллиарда евро к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, кабмин повысил НДС с 24 до 25,5%. НДС в Финляндии стал вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе, уступая Венгрии с 27%.
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ес, госдолг, ввп
Экономика, ЕС, госдолг, ВВП
Евростат назвал страну-лидера в ЕС по росту госдолга к ВВП
Евростат: госдолг Финляндии к ВВП вырос больше, чем в остальных странах ЕС
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдолг Финляндии по отношению к ВВП вырос во втором квартале 2024 года больше, чем в остальных странах ЕС, свидетельствуют данные Евростата.
"По сравнению с первым кварталом 2024 года в конце второго квартала 2024 года в девяти странах-членах было зафиксировано увеличение отношения долга к ВВП… наибольшее увеличение показателя наблюдалось в Финляндии (+2,0 процентных пункта)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евростата.
В сравнении со вторым кварталом 2023 года наибольшее увеличение соотношения госдолга к ВВП было также зафиксировано в Финляндии (+5,2 процентных пункта).
Газета Helsingin Sanomat отмечает, что цель правительства Финляндии сейчас заключается в том, чтобы остановить рост долговой нагрузки за счет повышения налогов, сокращения государственных расходов и уменьшения дефицита государственного бюджета.
Ранее правительство Финляндии в целях корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда евро до 6,9 миллиарда евро к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, кабмин повысил НДС с 24 до 25,5%. НДС в Финляндии стал вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе, уступая Венгрии с 27%.
Финляндия выделит Украине еще 277 миллионов евро