https://1prime.ru/20241022/fsb-852313903.html

ФСБ задержали крымчанина, хранившего сим-карты для агентов СБУ

ФСБ задержали крымчанина, хранившего сим-карты для агентов СБУ - 22.10.2024, ПРАЙМ

ФСБ задержали крымчанина, хранившего сим-карты для агентов СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, который хранил сим-карты для агентов украинских спецслужб. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ РФ. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T09:58+0300

2024-10-22T09:58+0300

2024-10-22T09:59+0300

россия

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, который хранил сим-карты для агентов украинских спецслужб. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что задержанным оказался 51-летний гражданин Крыма, его подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".В ведомстве указали, что в ходе обыска силовики получили данные об установлении подозреваемым инициативного контакта с сотрудником СБУ через интернет-мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal.Следствие предполагает, что украинский куратор поручил задержанному извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов, которые впоследствии должны были быть использованы агентурной сетью на территории Крыма.

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россия, украина, фсб, сбу