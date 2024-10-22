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ФСБ задержали крымчанина, хранившего сим-карты для агентов СБУ - 22.10.2024, ПРАЙМ
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ФСБ задержали крымчанина, хранившего сим-карты для агентов СБУ
ФСБ задержали крымчанина, хранившего сим-карты для агентов СБУ - 22.10.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержали крымчанина, хранившего сим-карты для агентов СБУ
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, который хранил сим-карты для агентов украинских спецслужб. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ РФ. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:58+0300
2024-10-22T09:59+0300
россия
украина
фсб
сбу
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, который хранил сим-карты для агентов украинских спецслужб. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что задержанным оказался 51-летний гражданин Крыма, его подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".В ведомстве указали, что в ходе обыска силовики получили данные об установлении подозреваемым инициативного контакта с сотрудником СБУ через интернет-мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal.Следствие предполагает, что украинский куратор поручил задержанному извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов, которые впоследствии должны были быть использованы агентурной сетью на территории Крыма.
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россия, украина, фсб, сбу
РОССИЯ, УКРАИНА, ФСБ, СБУ
09:58 22.10.2024 (обновлено: 09:59 22.10.2024)
 
ФСБ задержали крымчанина, хранившего сим-карты для агентов СБУ

ФСБ: задержан житель Крыма, хранивший сим-карты для агентов СБУ

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, который хранил сим-карты для агентов украинских спецслужб. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что задержанным оказался 51-летний гражданин Крыма, его подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".
В ведомстве указали, что в ходе обыска силовики получили данные об установлении подозреваемым инициативного контакта с сотрудником СБУ через интернет-мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal.
Следствие предполагает, что украинский куратор поручил задержанному извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов, которые впоследствии должны были быть использованы агентурной сетью на территории Крыма.
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