https://1prime.ru/20241022/gaz-852311861.html

Бой с тенью: Запад задумал вывести СПГ-поставки из России "на чистую воду"

Бой с тенью: Запад задумал вывести СПГ-поставки из России "на чистую воду" - 22.10.2024, ПРАЙМ

Бой с тенью: Запад задумал вывести СПГ-поставки из России "на чистую воду"

Запад уже более двух лет пытается оценить размеры теневого флота России, который используется для экспорта энергоносителей, говорится в материале агентства РИА... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T09:00+0300

2024-10-22T09:00+0300

2024-10-22T09:14+0300

энергетика

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Запад уже более двух лет пытается оценить размеры теневого флота России, который используется для экспорта энергоносителей, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, Европейский союз стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа, потратив на это более шести миллиардов евро, особенно выделяются Франция, Испания и Бельгия. Несмотря на это, Европа старается ограничить торговлю с Россией и требует большей прозрачности от поставщиков российского топлива, чтобы избежать зависимости от России."Совершенно непонятно, как такое возможно. Банка образцов газа нет, отслеживать перемещение танкеров непросто. Впрочем, в любом случае чем жестче санкции, тем дороже углеводороды для Европы", — рассказал в беседе с изданием Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Кроме того, предпринимаются попытки анализировать, как Россия обходит санкции через использование теневого флота. Однако, меры против судов, перевозящих нефть и газ из России, считаются бесполезными, так как поставки топлива будут направлены в Азию вместо Европы, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241017/spg-852225053.html

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спг, газ, россия