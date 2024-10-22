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Бой с тенью: Запад задумал вывести СПГ-поставки из России "на чистую воду" - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Бой с тенью: Запад задумал вывести СПГ-поставки из России "на чистую воду"
Бой с тенью: Запад задумал вывести СПГ-поставки из России "на чистую воду" - 22.10.2024, ПРАЙМ
Бой с тенью: Запад задумал вывести СПГ-поставки из России "на чистую воду"
Запад уже более двух лет пытается оценить размеры теневого флота России, который используется для экспорта энергоносителей, говорится в материале агентства РИА... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:00+0300
2024-10-22T09:14+0300
энергетика
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Запад уже более двух лет пытается оценить размеры теневого флота России, который используется для экспорта энергоносителей, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, Европейский союз стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа, потратив на это более шести миллиардов евро, особенно выделяются Франция, Испания и Бельгия. Несмотря на это, Европа старается ограничить торговлю с Россией и требует большей прозрачности от поставщиков российского топлива, чтобы избежать зависимости от России."Совершенно непонятно, как такое возможно. Банка образцов газа нет, отслеживать перемещение танкеров непросто. Впрочем, в любом случае чем жестче санкции, тем дороже углеводороды для Европы", — рассказал в беседе с изданием Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Кроме того, предпринимаются попытки анализировать, как Россия обходит санкции через использование теневого флота. Однако, меры против судов, перевозящих нефть и газ из России, считаются бесполезными, так как поставки топлива будут направлены в Азию вместо Европы, заключили в издании.
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спг, газ, россия
Энергетика, СПГ, Газ, РОССИЯ
09:00 22.10.2024 (обновлено: 09:14 22.10.2024)
 
Бой с тенью: Запад задумал вывести СПГ-поставки из России "на чистую воду"

РИА Новости: Запад пытается вывести российские СПГ-поставки "на чистую воду"

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Запад уже более двух лет пытается оценить размеры теневого флота России, который используется для экспорта энергоносителей, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно агентству, Европейский союз стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа, потратив на это более шести миллиардов евро, особенно выделяются Франция, Испания и Бельгия. Несмотря на это, Европа старается ограничить торговлю с Россией и требует большей прозрачности от поставщиков российского топлива, чтобы избежать зависимости от России.
"Совершенно непонятно, как такое возможно. Банка образцов газа нет, отслеживать перемещение танкеров непросто. Впрочем, в любом случае чем жестче санкции, тем дороже углеводороды для Европы", — рассказал в беседе с изданием Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Кроме того, предпринимаются попытки анализировать, как Россия обходит санкции через использование теневого флота. Однако, меры против судов, перевозящих нефть и газ из России, считаются бесполезными, так как поставки топлива будут направлены в Азию вместо Европы, заключили в издании.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
Рост мирового импорта СПГ в сентябре стал рекордным с ноября 2022 года
17 октября, 11:40
 
ЭнергетикаСПГГазРОССИЯ
 
 
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