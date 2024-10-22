https://1prime.ru/20241022/gaz-852324021.html

Bloomberg: Россия наращивает поставки СПГ на рынок ЕС

Bloomberg: Россия наращивает поставки СПГ на рынок ЕС - 22.10.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: Россия наращивает поставки СПГ на рынок ЕС

Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте ЕС выросла до 20% в первом полугодии 2023 года, в сравнении с 14% в том же периоде 2022 года,... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T12:08+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте ЕС выросла до 20% в первом полугодии 2023 года, в сравнении с 14% в том же периоде 2022 года, сообщает Bloomberg."Хотя Россия больше не является главным поставщиком газа в ЕС - большинство трубопроводов уже остановлены, - российский СПГ остается важнейшим элементом энергетической безопасности Европы", - говорится в статье.Согласно агентству, США оставались лидерами в поставках СПГ, заняв долю в 45 процентов от общего объема импорта в ЕС. Катар, третий по величине поставщик газа в ЕС, сократил долю с 14% до 12%, а доля Нигерии уменьшилась с 7% до 5%.Ранее СМИ сообщали, что новый пакет санкций ЕС против России будет направлен на ограничение экспорта энергоносителей, в основном СПГ.

https://1prime.ru/20241022/gaz-852311861.html

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