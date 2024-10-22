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Bloomberg: Россия наращивает поставки СПГ на рынок ЕС - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: Россия наращивает поставки СПГ на рынок ЕС
Bloomberg: Россия наращивает поставки СПГ на рынок ЕС - 22.10.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Россия наращивает поставки СПГ на рынок ЕС
Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте ЕС выросла до 20% в первом полугодии 2023 года, в сравнении с 14% в том же периоде 2022 года,... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:08+0300
2024-10-22T12:09+0300
энергетика
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте ЕС выросла до 20% в первом полугодии 2023 года, в сравнении с 14% в том же периоде 2022 года, сообщает Bloomberg."Хотя Россия больше не является главным поставщиком газа в ЕС - большинство трубопроводов уже остановлены, - российский СПГ остается важнейшим элементом энергетической безопасности Европы", - говорится в статье.Согласно агентству, США оставались лидерами в поставках СПГ, заняв долю в 45 процентов от общего объема импорта в ЕС. Катар, третий по величине поставщик газа в ЕС, сократил долю с 14% до 12%, а доля Нигерии уменьшилась с 7% до 5%.Ранее СМИ сообщали, что новый пакет санкций ЕС против России будет направлен на ограничение экспорта энергоносителей, в основном СПГ.
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россия, ес, спг
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, СПГ
12:08 22.10.2024 (обновлено: 12:09 22.10.2024)
 
Bloomberg: Россия наращивает поставки СПГ на рынок ЕС

Bloomberg: доля российского СПГ на рынке ЕС достигла 20%

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте ЕС выросла до 20% в первом полугодии 2023 года, в сравнении с 14% в том же периоде 2022 года, сообщает Bloomberg.
"Хотя Россия больше не является главным поставщиком газа в ЕС - большинство трубопроводов уже остановлены, - российский СПГ остается важнейшим элементом энергетической безопасности Европы", - говорится в статье.
Согласно агентству, США оставались лидерами в поставках СПГ, заняв долю в 45 процентов от общего объема импорта в ЕС. Катар, третий по величине поставщик газа в ЕС, сократил долю с 14% до 12%, а доля Нигерии уменьшилась с 7% до 5%.
Ранее СМИ сообщали, что новый пакет санкций ЕС против России будет направлен на ограничение экспорта энергоносителей, в основном СПГ.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Бой с тенью: Запад задумал вывести СПГ-поставки из России "на чистую воду"
09:00
 
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