https://1prime.ru/20241022/gaz-852341348.html
В Европе выросли цены на газ
В Европе выросли цены на газ - 22.10.2024, ПРАЙМ
В Европе выросли цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 2% – до 459 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T19:57+0300
2024-10-22T19:57+0300
2024-10-22T19:57+0300
экономика
европа
газ
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 2% – до 459 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 447 долларов (-0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 445,8 доллара (-0,7%). Последние фьючерсы торговались по 458,9 доллара (+2,2%), что стало ценовым максимумом вторника. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 448,8 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
https://1prime.ru/20241021/ndpi-852297170.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе выросли цены на газ
ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%, до $459 за тыс кубометров
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 2% – до 459 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 447 долларов (-0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 445,8 доллара (-0,7%). Последние фьючерсы торговались по 458,9 доллара (+2,2%), что стало ценовым максимумом вторника. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 448,8 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
В ГД одобрили отмену для "Газпрома" ежемесячной надбавки к НДПИ на газ
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.