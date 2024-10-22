https://1prime.ru/20241022/globaltrans--852312656.html

Globaltrans сообщил о допуске к торгам его ГДР Международной биржей Астаны

Globaltrans сообщил о допуске к торгам его ГДР Международной биржей Астаны - 22.10.2024, ПРАЙМ

Globaltrans сообщил о допуске к торгам его ГДР Международной биржей Астаны

Международная биржа Астаны (AIX) приняла решения о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок (ГДР) одного из крупнейших российских... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T09:27+0300

2024-10-22T09:27+0300

2024-10-22T09:27+0300

россия

globaltrans

биржевые торги

листинг

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75731/94/757319449_0:33:601:371_1920x0_80_0_0_faf224bb88cd79164ba27e42ad3b0d9b.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Международная биржа Астаны (AIX) приняла решения о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок (ГДР) одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans с 22 октября 2024 года, сообщила компания. "Globaltrans Investment PLC сообщает, что после подачи компанией 15 октября 2024 года заявлений, Международная биржа Астаны (AIX) приняла решения о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок компании (ГДР) с 22 октября 2024 года", - говорится в сообщении. В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку. Торги ГДР Globaltrans на Московской бирже прекращены с 21 октября 2024 года. Начиная с этого дня владельцы бумаг не смогут совершать сделки купли-продажи расписок на организованных торгах Московской биржи. Однако у владельцев ГДР остается возможность продать свои ГДР, приняв участие в тендерном предложении до 6 ноября 2024 года включительно.

https://1prime.ru/20241021/globaltrans-852293617.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, globaltrans, биржевые торги, листинг