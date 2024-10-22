https://1prime.ru/20241022/globaltrans--852312656.html
Globaltrans сообщил о допуске к торгам его ГДР Международной биржей Астаны
Globaltrans сообщил о допуске к торгам его ГДР Международной биржей Астаны - 22.10.2024, ПРАЙМ
Globaltrans сообщил о допуске к торгам его ГДР Международной биржей Астаны
Международная биржа Астаны (AIX) приняла решения о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок (ГДР) одного из крупнейших российских... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:27+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Международная биржа Астаны (AIX) приняла решения о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок (ГДР) одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans с 22 октября 2024 года, сообщила компания. "Globaltrans Investment PLC сообщает, что после подачи компанией 15 октября 2024 года заявлений, Международная биржа Астаны (AIX) приняла решения о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок компании (ГДР) с 22 октября 2024 года", - говорится в сообщении. В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку. Торги ГДР Globaltrans на Московской бирже прекращены с 21 октября 2024 года. Начиная с этого дня владельцы бумаг не смогут совершать сделки купли-продажи расписок на организованных торгах Московской биржи. Однако у владельцев ГДР остается возможность продать свои ГДР, приняв участие в тендерном предложении до 6 ноября 2024 года включительно.
https://1prime.ru/20241021/globaltrans-852293617.html
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россия, globaltrans, биржевые торги, листинг
РОССИЯ, Globaltrans, биржевые торги, листинг
Globaltrans сообщил о допуске к торгам его ГДР Международной биржей Астаны
Globaltrans сообщил о допуске к листингу его ГДР Международной биржей Астаны
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Международная биржа Астаны (AIX) приняла решения о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок (ГДР) одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans с 22 октября 2024 года, сообщила компания.
"Globaltrans Investment PLC сообщает, что после подачи компанией 15 октября 2024 года заявлений, Международная биржа Астаны (AIX) приняла решения о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок компании (ГДР) с 22 октября 2024 года", - говорится в сообщении.
В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку.
Торги ГДР Globaltrans на Московской бирже прекращены с 21 октября 2024 года. Начиная с этого дня владельцы бумаг не смогут совершать сделки купли-продажи расписок на организованных торгах Московской биржи. Однако у владельцев ГДР остается возможность продать свои ГДР, приняв участие в тендерном предложении до 6 ноября 2024 года включительно.
Мосбиржа прекратила торги ГДР Globaltrans