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Госдума повысила порог для вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Госдума повысила порог для вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО
Госдума повысила порог для вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО - 22.10.2024, ПРАЙМ
Госдума повысила порог для вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в том числе повышает пороговое значение цен на олово для применения добывающими компаниями на Дальнем... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T15:21+0300
2024-10-22T15:21+0300
экономика
россия
госдума
олово
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в том числе повышает пороговое значение цен на олово для применения добывающими компаниями на Дальнем Востоке вычета по НДПИ. Первоначальная редакция предусматривала дополнительную индексацию ставок акцизов и ряд других налоговых новаций. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе касающихся НДПИ при добыче олова. Действующее законодательство предоставляет право на применение с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года вычета по НДПИ при добыче кондиционных руд олова на новых месторождениях, полностью или частично расположенных на территории ДФО. Применить вычет можно в случае, если средняя цена на олово за налоговый период на мировых рынках не превышают 2818 рублей за килограмм. Поддержанные Госдумой поправки повышают этот порог до 2934 рублей за килограмм с 1 января 2025 года. Цена отсечения поднимается "в связи с изменением макроэкономической ситуации", поясняла в понедельник на заседании думского комитета по бюджету и налогам его член Галина Данчикова. Стоимость олова на мировом рынке в текущем году значительно выросла и по состоянию на 18 октября составляла на Лондонской бирже металлов 31 313 долларов за тонну. Кроме того, из расчета повышенного НДПИ исключаются технологические потери при добыче золота. С июня по декабрь 2024 года при добыче золота применяется дополнительный коэффициент к НДПИ в размере 78 тысяч рублей за килограмм. Новый закон выводит в этот период из-под действия этого коэффициента фактические потери золота при его добыче, но в пределах нормативов потерь. То есть этому послаблению придается обратная сила. Помимо этого, в целях стимулирования новых инвестпроектов по добыче "бедных" комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов на территории Красноярского края уточняются условия отмены применения "нижнего порога" налоговой ставки НДПИ для участков недр, запасы которых впервые поставлены на госбаланс после 1 января 2024 года. Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
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россия, госдума, олово
Экономика, РОССИЯ, Госдума, олово
15:21 22.10.2024
 
Госдума повысила порог для вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО

Госдума повысила порог для вычета по НДПИ при добыче олова на Дальнем Востоке

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в том числе повышает пороговое значение цен на олово для применения добывающими компаниями на Дальнем Востоке вычета по НДПИ.
Первоначальная редакция предусматривала дополнительную индексацию ставок акцизов и ряд других налоговых новаций. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе касающихся НДПИ при добыче олова.
Действующее законодательство предоставляет право на применение с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года вычета по НДПИ при добыче кондиционных руд олова на новых месторождениях, полностью или частично расположенных на территории ДФО. Применить вычет можно в случае, если средняя цена на олово за налоговый период на мировых рынках не превышают 2818 рублей за килограмм. Поддержанные Госдумой поправки повышают этот порог до 2934 рублей за килограмм с 1 января 2025 года.
Цена отсечения поднимается "в связи с изменением макроэкономической ситуации", поясняла в понедельник на заседании думского комитета по бюджету и налогам его член Галина Данчикова. Стоимость олова на мировом рынке в текущем году значительно выросла и по состоянию на 18 октября составляла на Лондонской бирже металлов 31 313 долларов за тонну.
Кроме того, из расчета повышенного НДПИ исключаются технологические потери при добыче золота. С июня по декабрь 2024 года при добыче золота применяется дополнительный коэффициент к НДПИ в размере 78 тысяч рублей за килограмм. Новый закон выводит в этот период из-под действия этого коэффициента фактические потери золота при его добыче, но в пределах нормативов потерь. То есть этому послаблению придается обратная сила.
Помимо этого, в целях стимулирования новых инвестпроектов по добыче "бедных" комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов на территории Красноярского края уточняются условия отмены применения "нижнего порога" налоговой ставки НДПИ для участков недр, запасы которых впервые поставлены на госбаланс после 1 января 2024 года.
Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдумаолово
 
 
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