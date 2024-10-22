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Госдума повысила порог для вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО

Госдума повысила порог для вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО - 22.10.2024, ПРАЙМ

Госдума повысила порог для вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в том числе повышает пороговое значение цен на олово для применения добывающими компаниями на Дальнем... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T15:21+0300

2024-10-22T15:21+0300

2024-10-22T15:21+0300

экономика

россия

госдума

олово

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в том числе повышает пороговое значение цен на олово для применения добывающими компаниями на Дальнем Востоке вычета по НДПИ. Первоначальная редакция предусматривала дополнительную индексацию ставок акцизов и ряд других налоговых новаций. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе касающихся НДПИ при добыче олова. Действующее законодательство предоставляет право на применение с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года вычета по НДПИ при добыче кондиционных руд олова на новых месторождениях, полностью или частично расположенных на территории ДФО. Применить вычет можно в случае, если средняя цена на олово за налоговый период на мировых рынках не превышают 2818 рублей за килограмм. Поддержанные Госдумой поправки повышают этот порог до 2934 рублей за килограмм с 1 января 2025 года. Цена отсечения поднимается "в связи с изменением макроэкономической ситуации", поясняла в понедельник на заседании думского комитета по бюджету и налогам его член Галина Данчикова. Стоимость олова на мировом рынке в текущем году значительно выросла и по состоянию на 18 октября составляла на Лондонской бирже металлов 31 313 долларов за тонну. Кроме того, из расчета повышенного НДПИ исключаются технологические потери при добыче золота. С июня по декабрь 2024 года при добыче золота применяется дополнительный коэффициент к НДПИ в размере 78 тысяч рублей за килограмм. Новый закон выводит в этот период из-под действия этого коэффициента фактические потери золота при его добыче, но в пределах нормативов потерь. То есть этому послаблению придается обратная сила. Помимо этого, в целях стимулирования новых инвестпроектов по добыче "бедных" комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов на территории Красноярского края уточняются условия отмены применения "нижнего порога" налоговой ставки НДПИ для участков недр, запасы которых впервые поставлены на госбаланс после 1 января 2024 года. Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, олово