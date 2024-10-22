https://1prime.ru/20241022/gosduma-852331883.html

Госдума разрешила всем регионам вводить автоматизированную "упрощенку"

Госдума разрешила всем регионам вводить автоматизированную "упрощенку" - 22.10.2024, ПРАЙМ

Госдума разрешила всем регионам вводить автоматизированную "упрощенку"

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий в том числе с 2025 года возможность проведения эксперимента по автоматизированной упрощенной... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T15:27+0300

2024-10-22T15:27+0300

2024-10-22T15:27+0300

экономика

россия

госдума

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий в том числе с 2025 года возможность проведения эксперимента по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) в любом регионе России. Первоначальная редакция предусматривала дополнительную индексацию акцизов и ряд других налоговых новаций. В рамках второго чтения Госдума поддержала в числе прочих поправку к документу, предоставляющую всем регионам право с 1 января 2025 года устанавливать на своей территории специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Для этого регион должен принять закон о введении такого режима в действие. На данный момент правом проводить эксперимент по АУСН обладают лишь Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Со следующего года к эксперименту смогут присоединиться любые другие субъекты РФ, а также федеральная территория "Сириус" и город Байконур (Казахстан). При этом срок проведения эксперимента не меняется – он проводится до конца 2027 года. Кроме того, ряд изменений вносится в целях исключения практики необоснованной перерегистрации бизнеса в регионах с более низкими ставками налога, уплачиваемого при упрощенной системе налогообложения (УСН). При переезде в регион с более низкой ставкой налог по УСН в течение трех лет будет уплачиваться по ставке, действовавшей в том субъекте РФ, из которого организация или ИП переехали. А пониженный тариф страховых взносов в 15% для субъектов малого и среднего предпринимательства можно будет применять с той части выплат работникам, которая превысит 1,5 МРОТ (сейчас - 1 МРОТ). Кроме того, уточняются размеры отдельных госпошлин, а организациям предоставляется возможность амортизировать объекты основных средств и нематериальные активы, по которым будет применен федеральный инвестиционный налоговый вычет. Также на пять лет (до 2030 года) продлевается возможность уменьшения налоговой базы по налогу на имущество организаций при осуществлении капитальных вложений в гидротехнические сооружения и инфраструктуру воздушного транспорта. А территориальные сетевые организации, в том числе системообразующие, освобождаются от этого налога в отношении ЛЭП, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов классом напряжения до 35 кВт включительно, оборудования для обеспечения электрических связей и передачи электроэнергии. Подобная льгота вводится и для производителей электроэнергии из возобновляемых источников в отношении имущества, входящего в состав солнечных электростанций. Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20241015/minfin-852178596.html

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россия, госдума