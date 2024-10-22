Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России могут сделать постоянными некоторые меры поддержки экономики - 22.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/gosduma-852334654.html
В России могут сделать постоянными некоторые меры поддержки экономики
В России могут сделать постоянными некоторые меры поддержки экономики - 22.10.2024, ПРАЙМ
В России могут сделать постоянными некоторые меры поддержки экономики
Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе на постоянную основу ряда временных мер поддержки экономики РФ. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:15+0300
2024-10-22T16:15+0300
экономика
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе на постоянную основу ряда временных мер поддержки экономики РФ. Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, разрешает госзаказчикам на постоянной, а не временной основе изменять существенные условия контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Сейчас такое право заказчиков действует до конца текущего года. Речь идет о случаях, связанных в том числе с обеспечением мобилизационной подготовки; разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности; реализацией мер по госохране; проведением СВО; выполнением спецзадач по обеспечению обороны и безопасности государства; хранением ценностей материального резерва. При этом минимальный срок действия контракта в сфере закупок для федеральных и региональных нужд, существенные условия которого могут быть изменены, снижается с трех лет до одного года. "Это позволит быстрее реагировать на изменение цен и условий поставок для больниц, школ и других социальных учреждений", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Кроме того, сейчас доля госзакупок у субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО должна составлять не менее 25% совокупного годового объема закупок. Законопроект наделяет кабмин РФ полномочиями определять случаи, когда закупки не включаются в расчет совокупного объема, учитываемого при определении этой доли. На постоянной основе предусматривается и неприменение ограничения на годовой объем закупок, осуществляемых путем электронного запроса котировок. Постоянной станет и возможность заключения договора мены государственных и муниципальных земельных участков на частные для размещения объектов социальной инфраструктуры или реализации масштабных инвестпроектов. "Мы решили закрепить на постоянной основе временные антикризисные меры, которые успешно работают с 2022 года и помогают развивать наши города и поселки", - прокомментировал Гаврилов. Эти меры реально помогают людям: за два года построено почти 500 важных социальных объектов, сэкономлены "миллиарды рублей на бюрократии", подчеркнул он. По словам депутата, за 2022-2023 годы благодаря упрощенной процедуре обмена земельными участками между государством и частными собственниками уже запущено 465 социальных проектов по всей стране. Также вносятся изменения, позволяющие ускорить вступление в силу правовых актов в сфере таможенного регулирования и регистрацию в реестре патентных поверенных РФ. Согласно законопроекту, правовые акты о таможенном регулировании можно будет вводить в действие сразу после их официального опубликования, а не через 30 дней, как сейчас. А регистрация патентных поверенных будет проходить в течение одного рабочего дня после аттестации гражданина квалификационной комиссией, причем без уплаты госпошлины и подачи отдельного заявления.
https://1prime.ru/20241022/gosduma-852331883.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
16:15 22.10.2024
 
В России могут сделать постоянными некоторые меры поддержки экономики

ГД в I чтении перевела ряд мер поддержки экономики из временных в постоянные

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе на постоянную основу ряда временных мер поддержки экономики РФ.
Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, разрешает госзаказчикам на постоянной, а не временной основе изменять существенные условия контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Сейчас такое право заказчиков действует до конца текущего года. Речь идет о случаях, связанных в том числе с обеспечением мобилизационной подготовки; разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности; реализацией мер по госохране; проведением СВО; выполнением спецзадач по обеспечению обороны и безопасности государства; хранением ценностей материального резерва.
При этом минимальный срок действия контракта в сфере закупок для федеральных и региональных нужд, существенные условия которого могут быть изменены, снижается с трех лет до одного года. "Это позволит быстрее реагировать на изменение цен и условий поставок для больниц, школ и других социальных учреждений", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Госдума разрешила всем регионам вводить автоматизированную "упрощенку"
15:27
Кроме того, сейчас доля госзакупок у субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО должна составлять не менее 25% совокупного годового объема закупок. Законопроект наделяет кабмин РФ полномочиями определять случаи, когда закупки не включаются в расчет совокупного объема, учитываемого при определении этой доли.
На постоянной основе предусматривается и неприменение ограничения на годовой объем закупок, осуществляемых путем электронного запроса котировок. Постоянной станет и возможность заключения договора мены государственных и муниципальных земельных участков на частные для размещения объектов социальной инфраструктуры или реализации масштабных инвестпроектов.
"Мы решили закрепить на постоянной основе временные антикризисные меры, которые успешно работают с 2022 года и помогают развивать наши города и поселки", - прокомментировал Гаврилов. Эти меры реально помогают людям: за два года построено почти 500 важных социальных объектов, сэкономлены "миллиарды рублей на бюрократии", подчеркнул он. По словам депутата, за 2022-2023 годы благодаря упрощенной процедуре обмена земельными участками между государством и частными собственниками уже запущено 465 социальных проектов по всей стране.
Также вносятся изменения, позволяющие ускорить вступление в силу правовых актов в сфере таможенного регулирования и регистрацию в реестре патентных поверенных РФ. Согласно законопроекту, правовые акты о таможенном регулировании можно будет вводить в действие сразу после их официального опубликования, а не через 30 дней, как сейчас. А регистрация патентных поверенных будет проходить в течение одного рабочего дня после аттестации гражданина квалификационной комиссией, причем без уплаты госпошлины и подачи отдельного заявления.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала