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В России могут сделать постоянными некоторые меры поддержки экономики

В России могут сделать постоянными некоторые меры поддержки экономики - 22.10.2024, ПРАЙМ

В России могут сделать постоянными некоторые меры поддержки экономики

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе на постоянную основу ряда временных мер поддержки экономики РФ. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T16:15+0300

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2024-10-22T16:15+0300

экономика

россия

госдума

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе на постоянную основу ряда временных мер поддержки экономики РФ. Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, разрешает госзаказчикам на постоянной, а не временной основе изменять существенные условия контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Сейчас такое право заказчиков действует до конца текущего года. Речь идет о случаях, связанных в том числе с обеспечением мобилизационной подготовки; разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности; реализацией мер по госохране; проведением СВО; выполнением спецзадач по обеспечению обороны и безопасности государства; хранением ценностей материального резерва. При этом минимальный срок действия контракта в сфере закупок для федеральных и региональных нужд, существенные условия которого могут быть изменены, снижается с трех лет до одного года. "Это позволит быстрее реагировать на изменение цен и условий поставок для больниц, школ и других социальных учреждений", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Кроме того, сейчас доля госзакупок у субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО должна составлять не менее 25% совокупного годового объема закупок. Законопроект наделяет кабмин РФ полномочиями определять случаи, когда закупки не включаются в расчет совокупного объема, учитываемого при определении этой доли. На постоянной основе предусматривается и неприменение ограничения на годовой объем закупок, осуществляемых путем электронного запроса котировок. Постоянной станет и возможность заключения договора мены государственных и муниципальных земельных участков на частные для размещения объектов социальной инфраструктуры или реализации масштабных инвестпроектов. "Мы решили закрепить на постоянной основе временные антикризисные меры, которые успешно работают с 2022 года и помогают развивать наши города и поселки", - прокомментировал Гаврилов. Эти меры реально помогают людям: за два года построено почти 500 важных социальных объектов, сэкономлены "миллиарды рублей на бюрократии", подчеркнул он. По словам депутата, за 2022-2023 годы благодаря упрощенной процедуре обмена земельными участками между государством и частными собственниками уже запущено 465 социальных проектов по всей стране. Также вносятся изменения, позволяющие ускорить вступление в силу правовых актов в сфере таможенного регулирования и регистрацию в реестре патентных поверенных РФ. Согласно законопроекту, правовые акты о таможенном регулировании можно будет вводить в действие сразу после их официального опубликования, а не через 30 дней, как сейчас. А регистрация патентных поверенных будет проходить в течение одного рабочего дня после аттестации гражданина квалификационной комиссией, причем без уплаты госпошлины и подачи отдельного заявления.

https://1prime.ru/20241022/gosduma-852331883.html

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россия, госдума