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Более 11 тыс деятелей искусства выступили против бесплатного обучения ИИ - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Более 11 тыс деятелей искусства выступили против бесплатного обучения ИИ
Более 11 тыс деятелей искусства выступили против бесплатного обучения ИИ - 22.10.2024, ПРАЙМ
Более 11 тыс деятелей искусства выступили против бесплатного обучения ИИ
Более одиннадцати тысяч деятелей искусства, в том числе знаменитые музыканты, такие как солист шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус и норвежская певица Аврора,... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T21:38+0300
2024-10-22T21:40+0300
экономика
ии
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Более одиннадцати тысяч деятелей искусства, в том числе знаменитые музыканты, такие как солист шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус и норвежская певица Аврора, подписали открытое письмо против использования продуктов производства работников творческой сферы для тренировки генеративного искусственного интеллекта (ИИ) без разрешения. "Нелицензированное использование творческих работ для тренировки генеративного ИИ представляет собой серьезную, неоправданную угрозу для заработка людей, стоящих за этими работами, и должно быть запрещено", - говорится на сайте, посвященном петиции. Помимо Ульвеуса и Авроры, под письмом подписались также участники британской группы Radiohead Фил Селуэй, Том Йорк, Эдвард О"Брайен и Джонни и Колин Гринвуд, американский актер Шон Остин, сыгравший в трилогии "Властелин колец", и обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы" актриса Джулианна Мур. Как сообщает газета Guardian, инициатором сбора подписей стал британский композитор Эд Ньютон-Рекс. Ранее он работал в компании искусственного интеллекта Stability AI, однако уволился из-за несогласия с ее политикой использования продуктов творчества для тренировки нейросетей без приобретения на них авторских прав. В апреле 2024 года более 200 американских артистов подписали открытое письмо некоммерческой организации Artist Rights Alliance (ARA) с призывом к разработчикам ИИ и технологическим компаниям прекратить использование технологии для ущемления прав исполнителей.
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ии, обучение, разрешение
Экономика, ИИ, обучение, разрешение
21:38 22.10.2024 (обновлено: 21:40 22.10.2024)
 
Более 11 тыс деятелей искусства выступили против бесплатного обучения ИИ

Деятели искусства выступили против обучения ИИ на творчестве без разрешения

© Фото : ОАО "Сбербанк России"/Владимир УбушиевОркестр Мариинского театра во время приема Сбербанка в рамках ПМЭФ - 2013
Оркестр Мариинского театра во время приема Сбербанка в рамках ПМЭФ - 2013 - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© Фото : ОАО "Сбербанк России"/Владимир Убушиев
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Более одиннадцати тысяч деятелей искусства, в том числе знаменитые музыканты, такие как солист шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус и норвежская певица Аврора, подписали открытое письмо против использования продуктов производства работников творческой сферы для тренировки генеративного искусственного интеллекта (ИИ) без разрешения.
"Нелицензированное использование творческих работ для тренировки генеративного ИИ представляет собой серьезную, неоправданную угрозу для заработка людей, стоящих за этими работами, и должно быть запрещено", - говорится на сайте, посвященном петиции.
Помимо Ульвеуса и Авроры, под письмом подписались также участники британской группы Radiohead Фил Селуэй, Том Йорк, Эдвард О"Брайен и Джонни и Колин Гринвуд, американский актер Шон Остин, сыгравший в трилогии "Властелин колец", и обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы" актриса Джулианна Мур.
Как сообщает газета Guardian, инициатором сбора подписей стал британский композитор Эд Ньютон-Рекс. Ранее он работал в компании искусственного интеллекта Stability AI, однако уволился из-за несогласия с ее политикой использования продуктов творчества для тренировки нейросетей без приобретения на них авторских прав.
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В апреле 2024 года более 200 американских артистов подписали открытое письмо некоммерческой организации Artist Rights Alliance (ARA) с призывом к разработчикам ИИ и технологическим компаниям прекратить использование технологии для ущемления прав исполнителей.
 
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