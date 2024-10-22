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Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/indeksy-852341227.html
Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение
Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение - 22.10.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение
Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник снижением, показав вторую подряд торговую сессию в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T19:53+0300
2024-10-22T19:54+0300
экономика
фондовые индексы европы
торги
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник снижением, показав вторую подряд торговую сессию в минусе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,14% - до 8 306,54 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 7 535,1 пункта, немецкий DAX - на 0,2%, до 19 421,91 пункта. В понедельник индексы снизились на 0,5-1%. На этой неделе инвесторы будут оценивать корпоративную отчетность европейских компаний. О своих финансовых показателях в среду сообщат Deutsche Bank и Heineken, в четверг - Equinor, Danone, Renault, Unilever, в пятницу - Mercedes-Benz Group и Lindex (ранее Stockmann). В четверг инвесторы будут оценивать предварительные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, который, согласно прогнозам, в октябре вырос до 49,8 пункта с 49,6 пункта месяцем ранее.
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фондовые индексы европы, торги
Экономика, фондовые индексы Европы, Торги
19:53 22.10.2024 (обновлено: 19:54 22.10.2024)
 
Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение

Данные торгов: фондовые индексы Европы второй день подряд показывают снижение

© flickr.com / rubenvikeФранкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© flickr.com / rubenvike
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник снижением, показав вторую подряд торговую сессию в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,14% - до 8 306,54 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 7 535,1 пункта, немецкий DAX - на 0,2%, до 19 421,91 пункта. В понедельник индексы снизились на 0,5-1%.
На этой неделе инвесторы будут оценивать корпоративную отчетность европейских компаний. О своих финансовых показателях в среду сообщат Deutsche Bank и Heineken, в четверг - Equinor, Danone, Renault, Unilever, в пятницу - Mercedes-Benz Group и Lindex (ранее Stockmann).
Совкомбанк. - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Совкомбанк оценил потенциал капитализации российского фондового рынка
18 октября, 18:19
В четверг инвесторы будут оценивать предварительные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, который, согласно прогнозам, в октябре вырос до 49,8 пункта с 49,6 пункта месяцем ранее.
 
Экономикафондовые индексы ЕвропыТорги
 
 
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