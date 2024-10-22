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Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение

Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение - 22.10.2024, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение

Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник снижением, показав вторую подряд торговую сессию в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 22.10.2024, ПРАЙМ

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фондовые индексы европы

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник снижением, показав вторую подряд торговую сессию в минусе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,14% - до 8 306,54 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 7 535,1 пункта, немецкий DAX - на 0,2%, до 19 421,91 пункта. В понедельник индексы снизились на 0,5-1%. На этой неделе инвесторы будут оценивать корпоративную отчетность европейских компаний. О своих финансовых показателях в среду сообщат Deutsche Bank и Heineken, в четверг - Equinor, Danone, Renault, Unilever, в пятницу - Mercedes-Benz Group и Lindex (ранее Stockmann). В четверг инвесторы будут оценивать предварительные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, который, согласно прогнозам, в октябре вырос до 49,8 пункта с 49,6 пункта месяцем ранее.

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фондовые индексы европы, торги