https://1prime.ru/20241022/indeksy-852341227.html
Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение
Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение - 22.10.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение
Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник снижением, показав вторую подряд торговую сессию в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T19:53+0300
2024-10-22T19:53+0300
2024-10-22T19:54+0300
экономика
фондовые индексы европы
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/81/757718137_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_94c018bbd7e4e827c1eac1d7418dfb9c.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник снижением, показав вторую подряд торговую сессию в минусе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,14% - до 8 306,54 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 7 535,1 пункта, немецкий DAX - на 0,2%, до 19 421,91 пункта. В понедельник индексы снизились на 0,5-1%. На этой неделе инвесторы будут оценивать корпоративную отчетность европейских компаний. О своих финансовых показателях в среду сообщат Deutsche Bank и Heineken, в четверг - Equinor, Danone, Renault, Unilever, в пятницу - Mercedes-Benz Group и Lindex (ранее Stockmann). В четверг инвесторы будут оценивать предварительные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, который, согласно прогнозам, в октябре вырос до 49,8 пункта с 49,6 пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/20241018/sovkombank-852264430.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/81/757718137_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_62c4901073a7bec63264b110cccfed43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фондовые индексы европы, торги
Экономика, фондовые индексы Европы, Торги
Фондовые индексы Европы второй день подряд демонстрируют снижение
Данные торгов: фондовые индексы Европы второй день подряд показывают снижение
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник снижением, показав вторую подряд торговую сессию в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,14% - до 8 306,54 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 7 535,1 пункта, немецкий DAX - на 0,2%, до 19 421,91 пункта. В понедельник индексы снизились на 0,5-1%.
На этой неделе инвесторы будут оценивать корпоративную отчетность европейских компаний. О своих финансовых показателях в среду сообщат Deutsche Bank и Heineken, в четверг - Equinor, Danone, Renault, Unilever, в пятницу - Mercedes-Benz Group и Lindex (ранее Stockmann).
Совкомбанк оценил потенциал капитализации российского фондового рынка
В четверг инвесторы будут оценивать предварительные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, который, согласно прогнозам, в октябре вырос до 49,8 пункта с 49,6 пункта месяцем ранее.