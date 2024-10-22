https://1prime.ru/20241022/indiya-852336973.html
Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России
Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России - 22.10.2024, ПРАЙМ
Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России
В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Казани индийский премьер Нарендра Моди обсудил с коллегой укрепление двустороннего сотрудничества... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:02+0300
2024-10-22T17:02+0300
2024-10-22T17:02+0300
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852328911_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_488ba3afdb192b4b08050b071629eb37.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт - ПРАЙМ. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Казани индийский премьер Нарендра Моди обсудил с коллегой укрепление двустороннего сотрудничества двух государств. Премьер-министр Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Он стал первым иностранным лидером, с которым Путин провел переговоры. "Провел прекрасную встречу с президентом Путиным. Отношения между Индией и Россией имеют глубокие корни. Во время переговоров сосредоточились на дальнейшем укреплении двустороннего партнерства в различных отраслях", - написал Моди в соцсети X на русском языке. Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
https://1prime.ru/20240923/bayden--851718030.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852328911_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_b81c0010f98091442380cb5919554c43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, нарендра моди
РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России
Моди заявил, что обсудил с Путиным укрепление двустороннего партнерства стран
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт - ПРАЙМ. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Казани индийский премьер Нарендра Моди обсудил с коллегой укрепление двустороннего сотрудничества двух государств.
Премьер-министр Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Он стал первым иностранным лидером, с которым Путин провел переговоры.
"Провел прекрасную встречу с президентом Путиным. Отношения между Индией и Россией имеют глубокие корни. Во время переговоров сосредоточились на дальнейшем укреплении двустороннего партнерства в различных отраслях", - написал Моди в соцсети X на русском языке.
Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Байден "потерял нить" на пресс-конференции с Моди