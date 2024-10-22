https://1prime.ru/20241022/indiya-852336973.html

Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России

Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России - 22.10.2024, ПРАЙМ

Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России

В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Казани индийский премьер Нарендра Моди обсудил с коллегой укрепление двустороннего сотрудничества... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T17:02+0300

2024-10-22T17:02+0300

2024-10-22T17:02+0300

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт - ПРАЙМ. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Казани индийский премьер Нарендра Моди обсудил с коллегой укрепление двустороннего сотрудничества двух государств. Премьер-министр Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Он стал первым иностранным лидером, с которым Путин провел переговоры. "Провел прекрасную встречу с президентом Путиным. Отношения между Индией и Россией имеют глубокие корни. Во время переговоров сосредоточились на дальнейшем укреплении двустороннего партнерства в различных отраслях", - написал Моди в соцсети X на русском языке. Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.

https://1prime.ru/20240923/bayden--851718030.html

индия

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди