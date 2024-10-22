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Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России
Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России - 22.10.2024, ПРАЙМ
Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России
В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Казани индийский премьер Нарендра Моди обсудил с коллегой укрепление двустороннего сотрудничества... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:02+0300
2024-10-22T17:02+0300
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индия
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт - ПРАЙМ. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Казани индийский премьер Нарендра Моди обсудил с коллегой укрепление двустороннего сотрудничества двух государств. Премьер-министр Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Он стал первым иностранным лидером, с которым Путин провел переговоры. "Провел прекрасную встречу с президентом Путиным. Отношения между Индией и Россией имеют глубокие корни. Во время переговоров сосредоточились на дальнейшем укреплении двустороннего партнерства в различных отраслях", - написал Моди в соцсети X на русском языке. Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди
РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
17:02 22.10.2024
 
Моди оценил двустороннее партнерство Индии и России

Моди заявил, что обсудил с Путиным укрепление двустороннего партнерства стран

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт - ПРАЙМ. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Казани индийский премьер Нарендра Моди обсудил с коллегой укрепление двустороннего сотрудничества двух государств.
Премьер-министр Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Он стал первым иностранным лидером, с которым Путин провел переговоры.
"Провел прекрасную встречу с президентом Путиным. Отношения между Индией и Россией имеют глубокие корни. Во время переговоров сосредоточились на дальнейшем укреплении двустороннего партнерства в различных отраслях", - написал Моди в соцсети X на русском языке.
Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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РОССИЯИНДИЯВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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