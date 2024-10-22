Ставки ясны: Банк России пытается обуздать инфляцию

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Центральный банк РФ для борьбы с инфляцией и стабилизации валютного курса с большой долей вероятности повысит ключевую ставку на заседании 25 октября сразу на несколько шагов - до 20-21%. Это соответствует ожиданиям аналитиков и экономистов, которые считают, что повышение ставки может охладить инфляцию и сохранить внутреннюю экономическую стабильность. А причины к росту инфляции имеются достаточно весомые. Основная из них - серьезное увеличение государственных расходов. Так в недавно опубликованном отчете Минфин России увеличил бюджетные расходы на 2024 год на 1,5 трлн рублей, доведя общий объем до 39,4 трлн рублей, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.Значительная часть этих дополнительных средств направлена на субсидии по ипотеке и другим льготным программам. Другая не менее серьезная статья расходов пойдут на финансирование военных нужд государства. Из позитивных для отечественной валюты факторов можно отметить относительную стабилизацию нефтяных котировок на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость "черного золота" по-прежнему напрямую влияет на наполнение бюджета валютными дензнаками. Иностранные валюты в ноябре нацелены на дальнейшее укрепление позиций к рублю. К концу третьего месяца осени доллар ожидается в диапазоне 95 - 100 руб., евро в пределах 99 - 110 руб , а юань а пределах 12,9 - 14,9 руб.
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Центральный банк РФ для борьбы с инфляцией и стабилизации валютного курса с большой долей вероятности повысит ключевую ставку на заседании 25 октября сразу на несколько шагов - до 20-21%. Это соответствует ожиданиям аналитиков и экономистов, которые считают, что повышение ставки может охладить инфляцию и сохранить внутреннюю экономическую стабильность.
А причины к росту инфляции имеются достаточно весомые. Основная из них - серьезное увеличение государственных расходов. Так в недавно опубликованном отчете Минфин России увеличил бюджетные расходы на 2024 год на 1,5 трлн рублей, доведя общий объем до 39,4 трлн рублей, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.
Значительная часть этих дополнительных средств направлена на субсидии по ипотеке и другим льготным программам. Другая не менее серьезная статья расходов пойдут на финансирование военных нужд государства.
Из позитивных для отечественной валюты факторов можно отметить относительную стабилизацию нефтяных котировок на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость "черного золота" по-прежнему напрямую влияет на наполнение бюджета валютными дензнаками.
Иностранные валюты в ноябре нацелены на дальнейшее укрепление позиций к рублю. К концу третьего месяца осени доллар ожидается в диапазоне 95 - 100 руб., евро в пределах 99 - 110 руб , а юань а пределах 12,9 - 14,9 руб.
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