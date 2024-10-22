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Ставки ясны: Банк России пытается обуздать инфляцию - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/inflyatsiya-852342530.html
Ставки ясны: Банк России пытается обуздать инфляцию
Ставки ясны: Банк России пытается обуздать инфляцию - 22.10.2024, ПРАЙМ
Ставки ясны: Банк России пытается обуздать инфляцию
Центральный банк РФ для борьбы с инфляцией и стабилизации валютного курса с большой долей вероятности повысит ключевую ставку на заседании 25 октября сразу на... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T21:34+0300
2024-10-22T21:37+0300
экономика
мнения аналитиков
инфляция
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Центральный банк РФ для борьбы с инфляцией и стабилизации валютного курса с большой долей вероятности повысит ключевую ставку на заседании 25 октября сразу на несколько шагов - до 20-21%. Это соответствует ожиданиям аналитиков и экономистов, которые считают, что повышение ставки может охладить инфляцию и сохранить внутреннюю экономическую стабильность. А причины к росту инфляции имеются достаточно весомые. Основная из них - серьезное увеличение государственных расходов. Так в недавно опубликованном отчете Минфин России увеличил бюджетные расходы на 2024 год на 1,5 трлн рублей, доведя общий объем до 39,4 трлн рублей, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.Значительная часть этих дополнительных средств направлена на субсидии по ипотеке и другим льготным программам. Другая не менее серьезная статья расходов пойдут на финансирование военных нужд государства. Из позитивных для отечественной валюты факторов можно отметить относительную стабилизацию нефтяных котировок на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость "черного золота" по-прежнему напрямую влияет на наполнение бюджета валютными дензнаками. Иностранные валюты в ноябре нацелены на дальнейшее укрепление позиций к рублю. К концу третьего месяца осени доллар ожидается в диапазоне 95 - 100 руб., евро в пределах 99 - 110 руб , а юань а пределах 12,9 - 14,9 руб.
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Олег Калманович
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
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мнения аналитиков, инфляция
Экономика, Мнения аналитиков, инфляция
21:34 22.10.2024 (обновлено: 21:37 22.10.2024)
 

Ставки ясны: Банк России пытается обуздать инфляцию

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Центральный банк РФ для борьбы с инфляцией и стабилизации валютного курса с большой долей вероятности повысит ключевую ставку на заседании 25 октября сразу на несколько шагов - до 20-21%. Это соответствует ожиданиям аналитиков и экономистов, которые считают, что повышение ставки может охладить инфляцию и сохранить внутреннюю экономическую стабильность.
А причины к росту инфляции имеются достаточно весомые. Основная из них - серьезное увеличение государственных расходов. Так в недавно опубликованном отчете Минфин России увеличил бюджетные расходы на 2024 год на 1,5 трлн рублей, доведя общий объем до 39,4 трлн рублей, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.
Значительная часть этих дополнительных средств направлена на субсидии по ипотеке и другим льготным программам. Другая не менее серьезная статья расходов пойдут на финансирование военных нужд государства.
Из позитивных для отечественной валюты факторов можно отметить относительную стабилизацию нефтяных котировок на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость "черного золота" по-прежнему напрямую влияет на наполнение бюджета валютными дензнаками.
Иностранные валюты в ноябре нацелены на дальнейшее укрепление позиций к рублю. К концу третьего месяца осени доллар ожидается в диапазоне 95 - 100 руб., евро в пределах 99 - 110 руб , а юань а пределах 12,9 - 14,9 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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