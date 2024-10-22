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Россия вошла в тройку стран по доле иностранных инвестиций в Узбекистане

Россия вошла в тройку стран по доле иностранных инвестиций в Узбекистане - 22.10.2024, ПРАЙМ

Россия вошла в тройку стран по доле иностранных инвестиций в Узбекистане

Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-сентябре 2024 года составила 14,7% от общих зарубежных вложений в республику, снизившись с | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T14:26+0300

2024-10-22T14:26+0300

2024-10-22T14:27+0300

экономика

россия

узбекистан

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 22 окт – ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-сентябре 2024 года составила 14,7% от общих зарубежных вложений в республику, снизившись с 15,9% годом ранее, но это все еще второй показатель среди стран-инвесторов даже при росте объема иностранных инвестиций в республику в 1,6 раза, следует из данных агентства статистики страны. По данным, обнародованным на сайте агентства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в январе-сентябре выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 233 триллионов сумов (около 12,5 миллиарда долларов), или 67,9% от всех инвестиций в экономику страны. На долю инвестиций из России приходится 14,7% зарубежных вложений в экономику Узбекистана, это второй показатель среди стран-инвесторов. Объем российских инвестиций в Узбекистане в январе-сентябре составил 34,2 триллиона сумов (около 2,7 миллиарда долларов). Возглавляет список Китай (25,2%), замыкает тройку стран-лидеров Турция (6,8%). Также, по данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-сентябре вырос на 31%, до 343,1 триллиона сумов (около 27 миллиардов долларов). Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день около 13 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.

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россия, узбекистан, инвестиции