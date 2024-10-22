https://1prime.ru/20241022/ipoteka-852327105.html
Раскрыта минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков России
Раскрыта минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков России - 22.10.2024, ПРАЙМ
Раскрыта минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков России
Минимальная ставка по рыночной ипотеке в большинстве российских банков уже превышает 24%, выяснило РИА Новости. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T13:36+0300
2024-10-22T13:36+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минимальная ставка по рыночной ипотеке в большинстве российских банков уже превышает 24%, выяснило РИА Новости. Сбербанк с 22 октября повысил ставки на 3 процентных пункта во всех рыночных ипотечных программах - минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%. "Ставка базовая по рыночным программам ипотеки около 25%. Пока повышение не планируется, последнее повышение было в начале этого месяца. Повышение не от нас зависит, а от Банка России", - заявили в колл-центре ВТБ. В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что на текущий момент повышение ставок по рыночным ипотечным программам не планируется. "Между тем, банк внимательно следит за ситуацией на рынке, колебаниями ОФЗ и ключевой ставки в связи с предстоящим заседанием ЦБ. Минимальная ставка по ипотеке в Альфа-банке на данный момент составляет 25,59%", - отметили в сообщении. "Изменение ставки по ипотеке будет завесить от решения Банка России по ключевой ставке 25 октября", - ответили в пресс-центре МТС банка. Зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов заявил, минимальная ставка по рыночной ипотеке на данный момент у банка - 20,25%, она будет скорректирована после повышения ключевой на предстоящем в пятницу заседании совета директоров Банка России. "По нашим прогнозам, ключевая ставка будет повышена на 1 процентный пункт. На сопоставимую величину будут скорректированы и ставки по ипотечным программам банка", - добавил он. В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что банк повысил ставки по рыночным ипотечным программам с 21 октября, минимальная теперь – 25,49% годовых. В колл-центрах МКБ и "АК Барс банка" заявили, что информации о повышении ставок по рыночной ипотеке у них нет, минимальные ставки по такой ипотеке на первичное и вторичное жилье в МКБ – 24% годовых, в "АК Барсе" – 28% годовых. Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения. Ближайшее заседание ЦБ пройдет 25 октября.
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россия, ипотека, банки
Раскрыта минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков России
Минимальная ставка по рыночной ипотеке в большинстве банков России уже выше 24%
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минимальная ставка по рыночной ипотеке в большинстве российских банков уже превышает 24%, выяснило РИА Новости.
Сбербанк с 22 октября повысил ставки на 3 процентных пункта во всех рыночных ипотечных программах - минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%.
"Ставка базовая по рыночным программам ипотеки около 25%. Пока повышение не планируется, последнее повышение было в начале этого месяца. Повышение не от нас зависит, а от Банка России", - заявили в колл-центре ВТБ.
В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что на текущий момент повышение ставок по рыночным ипотечным программам не планируется. "Между тем, банк внимательно следит за ситуацией на рынке, колебаниями ОФЗ и ключевой ставки в связи с предстоящим заседанием ЦБ. Минимальная ставка по ипотеке в Альфа-банке на данный момент составляет 25,59%", - отметили в сообщении.
В Москве резко сократился спрос на ипотеку
"Изменение ставки по ипотеке будет завесить от решения Банка России по ключевой ставке 25 октября", - ответили в пресс-центре МТС банка.
Зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов заявил, минимальная ставка по рыночной ипотеке на данный момент у банка - 20,25%, она будет скорректирована после повышения ключевой на предстоящем в пятницу заседании совета директоров Банка России. "По нашим прогнозам, ключевая ставка будет повышена на 1 процентный пункт. На сопоставимую величину будут скорректированы и ставки по ипотечным программам банка", - добавил он.
В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что банк повысил ставки по рыночным ипотечным программам с 21 октября, минимальная теперь – 25,49% годовых.
В колл-центрах МКБ и "АК Барс банка" заявили, что информации о повышении ставок по рыночной ипотеке у них нет, минимальные ставки по такой ипотеке на первичное и вторичное жилье в МКБ – 24% годовых, в "АК Барсе" – 28% годовых.
Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения. Ближайшее заседание ЦБ пройдет 25 октября.