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Кабмин направил дополнительные средства на льготные ипотечные программы
Кабмин направил дополнительные средства на льготные ипотечные программы - 22.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин направил дополнительные средства на льготные ипотечные программы
Правительство России выделило дополнительные 446,9 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная и... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:06+0300
2024-10-22T11:06+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительные 446,9 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека" и "Льготная ипотека", соответствующее распоряжение подписано, сообщает кабмин РФ."На субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека" из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 446,9 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В пресс-релизе уточняется, что из выделенной суммы 142 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование "Семейной ипотеки". Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в 6% для граждан, имеющих детей, добавляется там. Еще 35,1 миллиарда рублей предусмотрены для обеспечения "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной 2-процентной ставке, отмечает кабмин. Кроме того, порядка 269,8 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", говорится в сообщении.Необходимость выделения дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, отметили в кабмине.
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Экономика, РОССИЯ, правительство, ипотека
Кабмин направил дополнительные средства на льготные ипотечные программы
Кабмин выделил 446,9 миллиарда рублей на льготные ипотечные программы
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительные 446,9 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека" и "Льготная ипотека", соответствующее распоряжение подписано, сообщает кабмин РФ.
"На субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека" из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 446,9 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе уточняется, что из выделенной суммы 142 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование "Семейной ипотеки". Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в 6% для граждан, имеющих детей, добавляется там. Еще 35,1 миллиарда рублей предусмотрены для обеспечения "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной 2-процентной ставке, отмечает кабмин. Кроме того, порядка 269,8 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", говорится в сообщении.
Необходимость выделения дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, отметили в кабмине.