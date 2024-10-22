Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин направил дополнительные средства на льготные ипотечные программы - 22.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/kabmin-852315854.html
Кабмин направил дополнительные средства на льготные ипотечные программы
Кабмин направил дополнительные средства на льготные ипотечные программы - 22.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин направил дополнительные средства на льготные ипотечные программы
Правительство России выделило дополнительные 446,9 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная и... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:06+0300
2024-10-22T11:17+0300
экономика
россия
правительство
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительные 446,9 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека" и "Льготная ипотека", соответствующее распоряжение подписано, сообщает кабмин РФ."На субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека" из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 446,9 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В пресс-релизе уточняется, что из выделенной суммы 142 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование "Семейной ипотеки". Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в 6% для граждан, имеющих детей, добавляется там. Еще 35,1 миллиарда рублей предусмотрены для обеспечения "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной 2-процентной ставке, отмечает кабмин. Кроме того, порядка 269,8 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", говорится в сообщении.Необходимость выделения дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, отметили в кабмине.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3a009d2388d4ad0c0f4bae26ee6eaa9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство, ипотека
Экономика, РОССИЯ, правительство, ипотека
11:06 22.10.2024 (обновлено: 11:17 22.10.2024)
 
Кабмин направил дополнительные средства на льготные ипотечные программы

Кабмин выделил 446,9 миллиарда рублей на льготные ипотечные программы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительные 446,9 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека" и "Льготная ипотека", соответствующее распоряжение подписано, сообщает кабмин РФ.
"На субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека" из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 446,9 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе уточняется, что из выделенной суммы 142 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование "Семейной ипотеки". Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в 6% для граждан, имеющих детей, добавляется там. Еще 35,1 миллиарда рублей предусмотрены для обеспечения "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной 2-процентной ставке, отмечает кабмин. Кроме того, порядка 269,8 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", говорится в сообщении.
Необходимость выделения дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, отметили в кабмине.
 
ЭкономикаРОССИЯправительствоипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала