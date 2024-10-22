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Эксперт объяснил, зачем надо закрывать “кредитки", которые не используются - 22.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241022/karty-852300953.html
Эксперт объяснил, зачем надо закрывать “кредитки", которые не используются
Эксперт объяснил, зачем надо закрывать “кредитки", которые не используются - 22.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, зачем надо закрывать “кредитки", которые не используются
Банки нередко предлагают кредитные карты без запроса, например, зарплатным клиентам или при оформлении сберегательных инструментов. Что делать с кредитным... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T02:02+0300
2024-10-22T02:02+0300
экономика
эксклюзив
кредитные карты
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Банки нередко предлагают кредитные карты без запроса, например, зарплатным клиентам или при оформлении сберегательных инструментов. Что делать с кредитным пластиком, если он не используется? Об этом рассказал агентству "Прайм" Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По его словам, все зависит от того, активна ли кредитка. Уточнить это можно в банке, который ее выпустил."Если кредитка не была активирована, распрощаться с ней просто - достаточно ее разрезать и выкинуть. С активированной картой утилизация не поможет", - объясняет эксперт.В этом случае необходимо закрывать кредитный счет.В противном случае можно оказаться должником перед банком, даже если кредитные средства не использовались, предупреждает Сергейчик.Задолженность может сформироваться за счет необходимости оплаты обслуживания, дополнительных услуг, о подключении которых клиент забыл.Также долг может возникнуть в случае, когда кредитные средства использовались, но долг погашен не полностью (внесение платежа не в полном объеме или внесен с опозданием, начислены штрафные санкции).Особенно рискуют те, кто вносил платеж в последний момент, предупреждает эксперт.Дело в том, что технический сбой или увеличенные сроки зачисления могут не позволить успеть погасить долг в срок.Даже небольшая недоплата со временем может трансформироваться в уже ощутимую сумму долга.Пока кредитка "пылится на полке", долг копится, а вместе с ним растет и кредитная нагрузка. При этом смс-информирование/push-уведомления могут быть не подключены или недоступны из-за смены номера телефона.Поэтому, по словам эксперта, не всегда о таких долгах удается узнать оперативно."Чтобы информация о наличии долга не стала неприятной неожиданностью, "уронившей" кредитный рейтинг, нужно оформить закрытие кредитной карты правильно", - отмечает эксперт.Для этого необходимо написать в банк, выпустивший карту, заявление о закрытии карты и кредитного счета, к которому привязана карта. Несмотря на то, что действие карты прекращается с момента подачи заявления, счет закроется не сразу (до 30 дней).Однако в этот период плата за обслуживание и банковские сервисы взиматься не может.Причем, если на счете кредитке есть задолженность, необходимо ее погасить и лишь потом можно будет ее закрыть.Если на карте находятся личные средства, то при закрытии счета они возвращаются владельцу (на расчетный счет или наличными)."После закрытия карты нужно взять в банке справку о закрытии ссудного счета и отсутствии задолженности", - заключил Михаил Сергейчик.
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эксклюзив, кредитные карты
Экономика, Эксклюзив, кредитные карты
02:02 22.10.2024
 
Эксперт объяснил, зачем надо закрывать “кредитки", которые не используются

Эксперт Сергейчик: банки нередко предлагают кредитные карты без запроса

© flickr.com / Håkan Dahlström%Mastercard
%Mastercard - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© flickr.com / Håkan Dahlström
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Банки нередко предлагают кредитные карты без запроса, например, зарплатным клиентам или при оформлении сберегательных инструментов. Что делать с кредитным пластиком, если он не используется? Об этом рассказал агентству "Прайм" Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
По его словам, все зависит от того, активна ли кредитка. Уточнить это можно в банке, который ее выпустил.
"Если кредитка не была активирована, распрощаться с ней просто - достаточно ее разрезать и выкинуть. С активированной картой утилизация не поможет", - объясняет эксперт.
В этом случае необходимо закрывать кредитный счет.
В противном случае можно оказаться должником перед банком, даже если кредитные средства не использовались, предупреждает Сергейчик.
Задолженность может сформироваться за счет необходимости оплаты обслуживания, дополнительных услуг, о подключении которых клиент забыл.
Также долг может возникнуть в случае, когда кредитные средства использовались, но долг погашен не полностью (внесение платежа не в полном объеме или внесен с опозданием, начислены штрафные санкции).
Особенно рискуют те, кто вносил платеж в последний момент, предупреждает эксперт.
Дело в том, что технический сбой или увеличенные сроки зачисления могут не позволить успеть погасить долг в срок.
Даже небольшая недоплата со временем может трансформироваться в уже ощутимую сумму долга.
Пока кредитка "пылится на полке", долг копится, а вместе с ним растет и кредитная нагрузка. При этом смс-информирование/push-уведомления могут быть не подключены или недоступны из-за смены номера телефона.
Поэтому, по словам эксперта, не всегда о таких долгах удается узнать оперативно.
"Чтобы информация о наличии долга не стала неприятной неожиданностью, "уронившей" кредитный рейтинг, нужно оформить закрытие кредитной карты правильно", - отмечает эксперт.
Для этого необходимо написать в банк, выпустивший карту, заявление о закрытии карты и кредитного счета, к которому привязана карта. Несмотря на то, что действие карты прекращается с момента подачи заявления, счет закроется не сразу (до 30 дней).
Однако в этот период плата за обслуживание и банковские сервисы взиматься не может.
Причем, если на счете кредитке есть задолженность, необходимо ее погасить и лишь потом можно будет ее закрыть.
Если на карте находятся личные средства, то при закрытии счета они возвращаются владельцу (на расчетный счет или наличными).
"После закрытия карты нужно взять в банке справку о закрытии ссудного счета и отсутствии задолженности", - заключил Михаил Сергейчик.
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