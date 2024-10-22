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РБК: у карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России

РБК: у карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России - 22.10.2024, ПРАЙМ

РБК: у карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России

В конце текущего года у карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности чипов в России, передает издание РБК со ссылкой на источники в крупнейших... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T09:46+0300

2024-10-22T09:46+0300

2024-10-22T10:00+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В конце текущего года у карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности чипов в России, передает издание РБК со ссылкой на источники в крупнейших банках.Согласно изданию, банковские карты могут столкнуться с ограничениями из-за истечения срока действия сертификатов безопасности чипа, которые могут различаться по сроку с картами. Однако, даже при просроченных сертификатах, карты все еще могут быть пригодны к использованию, так как срок действия сертификата является только одним из критериев для принятия карты к оплате.Отмечается, что банки будут проводить дополнительные проверки для таких карт. Платежные системы Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году, поэтому теперь банки будут решать самостоятельно, принимать ли к оплате такие карты.Ко всему прочему, оплата проезда в общественном транспорте или офлайн может вызвать проблемы, так как эти транзакции обычно осуществляются в отложенном режиме, однако такие операции представляют лишь небольшую долю общего объема транзакций."Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети. Однако в общем объеме доля таких транзакций невелика", — заметил один из собеседников агентства.Ситуация с запретом на использование карт Visa и Mastercard в России не сильно затронет рынок карт, так как большинство клиентов уже имеют карты "Мир". Проблема касается главным образом Сбербанка, который как банк, выпускающий карты, и как банк, принимающий их к оплате, потеряет прибыль. Отмечается, что количество карт международных платежных систем в России с каждым днем становится все меньше.

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visa, mastercard, россия