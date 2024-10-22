https://1prime.ru/20241022/karty-852322093.html

В ВТБ оценили последствия прекращения действия чипов Visa и Mastercard

В ВТБ оценили последствия прекращения действия чипов Visa и Mastercard - 22.10.2024, ПРАЙМ

В ВТБ оценили последствия прекращения действия чипов Visa и Mastercard

Проблема прекращения действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard может затронуть только некоторые операции и точно не превратит банковскую карту... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T11:40+0300

2024-10-22T11:40+0300

2024-10-22T11:40+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Проблема прекращения действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard может затронуть только некоторые операции и точно не превратит банковскую карту в "кирпич", да и в целом проблема технически решаема, рассказал РИА Новости заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Издание РБК ранее во вторник написало, что в конце 2024 года у ряда российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, из-за чего дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций. "Ограничения могут затронуть только часть операций, поэтому карта с истекшим сертификатом точно не превратится в "кирпич". Предварительно мы видим, что ситуация затронет не более 1% карт на рынке, так как у подавляющего числа клиентов уже есть в кошельке карта "Мир", - сказал Горшков. Он также отметил, что в массовом объеме рынок с такой проблемой не сталкивался. "Срок действия такого криптографического сертификата - лишь один из критериев для терминала для приема карты к оплате или нет. Этот вопрос вполне решаемый", - подчеркнул он. "Помните, как два года назад банки сделали все карты бессрочными - именно отменив срок действия карты как фактор для ее приема. Здесь ситуация похожая. Сейчас идут дополнительные тесты с такими картами", - добавил топ-менеджер ВТБ.

https://1prime.ru/20241022/karty-852313195.html

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россия, втб, карта, mastercard