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В ВТБ оценили последствия прекращения действия чипов Visa и Mastercard - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/karty-852322093.html
В ВТБ оценили последствия прекращения действия чипов Visa и Mastercard
В ВТБ оценили последствия прекращения действия чипов Visa и Mastercard - 22.10.2024, ПРАЙМ
В ВТБ оценили последствия прекращения действия чипов Visa и Mastercard
Проблема прекращения действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard может затронуть только некоторые операции и точно не превратит банковскую карту... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:40+0300
2024-10-22T11:40+0300
экономика
россия
втб
карта
mastercard
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Проблема прекращения действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard может затронуть только некоторые операции и точно не превратит банковскую карту в "кирпич", да и в целом проблема технически решаема, рассказал РИА Новости заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Издание РБК ранее во вторник написало, что в конце 2024 года у ряда российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, из-за чего дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций. "Ограничения могут затронуть только часть операций, поэтому карта с истекшим сертификатом точно не превратится в "кирпич". Предварительно мы видим, что ситуация затронет не более 1% карт на рынке, так как у подавляющего числа клиентов уже есть в кошельке карта "Мир", - сказал Горшков. Он также отметил, что в массовом объеме рынок с такой проблемой не сталкивался. "Срок действия такого криптографического сертификата - лишь один из критериев для терминала для приема карты к оплате или нет. Этот вопрос вполне решаемый", - подчеркнул он. "Помните, как два года назад банки сделали все карты бессрочными - именно отменив срок действия карты как фактор для ее приема. Здесь ситуация похожая. Сейчас идут дополнительные тесты с такими картами", - добавил топ-менеджер ВТБ.
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россия, втб, карта, mastercard
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, карта, Mastercard
11:40 22.10.2024
 
В ВТБ оценили последствия прекращения действия чипов Visa и Mastercard

ВТБ: истекший сертификат чипов Visa и Mastercard не превратит карту в "кирпич"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Проблема прекращения действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard может затронуть только некоторые операции и точно не превратит банковскую карту в "кирпич", да и в целом проблема технически решаема, рассказал РИА Новости заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Издание РБК ранее во вторник написало, что в конце 2024 года у ряда российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, из-за чего дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций.
"Ограничения могут затронуть только часть операций, поэтому карта с истекшим сертификатом точно не превратится в "кирпич". Предварительно мы видим, что ситуация затронет не более 1% карт на рынке, так как у подавляющего числа клиентов уже есть в кошельке карта "Мир", - сказал Горшков.
Он также отметил, что в массовом объеме рынок с такой проблемой не сталкивался. "Срок действия такого криптографического сертификата - лишь один из критериев для терминала для приема карты к оплате или нет. Этот вопрос вполне решаемый", - подчеркнул он.
"Помните, как два года назад банки сделали все карты бессрочными - именно отменив срок действия карты как фактор для ее приема. Здесь ситуация похожая. Сейчас идут дополнительные тесты с такими картами", - добавил топ-менеджер ВТБ.
Деньги, банковские карты
РБК: у карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России
09:46
 
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