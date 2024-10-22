https://1prime.ru/20241022/kharris-852311370.html

"Будет восседать в Киеве": Харрис снова сделала дерзкое заявление о Путине

"Будет восседать в Киеве": Харрис снова сделала дерзкое заявление о Путине - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Будет восседать в Киеве": Харрис снова сделала дерзкое заявление о Путине

В случае победы экс-президента США Дональда Трампа российский президент Владимир Путин "будет восседать в Киеве". Такое заявление сделала кандидат в главы... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T08:32+0300

2024-10-22T08:32+0300

2024-10-22T08:32+0300

россия

сша

украина

камала харрис

дональд трамп

владимир путин

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40d8d057eb2987de32a7a8880c4f15cd.jpg

ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. В случае победы экс-президента США Дональда Трампа российский президент Владимир Путин "будет восседать в Киеве". Такое заявление сделала кандидат в главы Белого дома, демократ и действующий вице-президент США Камала Харрис.Ранее она уже выступала с подобным заявлением в ходе своего выступления на телевизионных дебатах со своим оппонентом."Он (Трамп) заставит Украину сдаться в битве с агрессором в нарушение ее суверенитета. Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве", - сообщила Харрис в штате Мичиган. Политик также подчеркнула, что Трамп очень легко поддается манипуляциям, в том числе через лесть и любезность. По ее словам, в особенности пользуются этим "диктаторы и автократы всего мира".В свою очередь, Трамп парировал, что Харрис, вопреки встречу с украинским руководством на Мюнхенской конференции по безопасности в начале 2022 года, не сумела предотвратить эскалацию кризиса на Украине.

https://1prime.ru/20241020/kiev-852285114.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, камала харрис, дональд трамп, владимир путин, выборы в сша