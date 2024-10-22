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"Будет восседать в Киеве": Харрис снова сделала дерзкое заявление о Путине - 22.10.2024, ПРАЙМ
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"Будет восседать в Киеве": Харрис снова сделала дерзкое заявление о Путине
"Будет восседать в Киеве": Харрис снова сделала дерзкое заявление о Путине - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Будет восседать в Киеве": Харрис снова сделала дерзкое заявление о Путине
В случае победы экс-президента США Дональда Трампа российский президент Владимир Путин "будет восседать в Киеве". Такое заявление сделала кандидат в главы... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T08:32+0300
2024-10-22T08:32+0300
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. В случае победы экс-президента США Дональда Трампа российский президент Владимир Путин "будет восседать в Киеве". Такое заявление сделала кандидат в главы Белого дома, демократ и действующий вице-президент США Камала Харрис.Ранее она уже выступала с подобным заявлением в ходе своего выступления на телевизионных дебатах со своим оппонентом."Он (Трамп) заставит Украину сдаться в битве с агрессором в нарушение ее суверенитета. Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве", - сообщила Харрис в штате Мичиган. Политик также подчеркнула, что Трамп очень легко поддается манипуляциям, в том числе через лесть и любезность. По ее словам, в особенности пользуются этим "диктаторы и автократы всего мира".В свою очередь, Трамп парировал, что Харрис, вопреки встречу с украинским руководством на Мюнхенской конференции по безопасности в начале 2022 года, не сумела предотвратить эскалацию кризиса на Украине.
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россия, сша, украина, камала харрис, дональд трамп, владимир путин, выборы в сша
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Камала Харрис, Дональд Трамп, Владимир Путин, выборы в США
08:32 22.10.2024
 
"Будет восседать в Киеве": Харрис снова сделала дерзкое заявление о Путине

Харрис: в случае победы Трампа лидер России Путин "будет восседать в Киеве"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. В случае победы экс-президента США Дональда Трампа российский президент Владимир Путин "будет восседать в Киеве". Такое заявление сделала кандидат в главы Белого дома, демократ и действующий вице-президент США Камала Харрис.
Ранее она уже выступала с подобным заявлением в ходе своего выступления на телевизионных дебатах со своим оппонентом.
"Он (Трамп) заставит Украину сдаться в битве с агрессором в нарушение ее суверенитета. Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве", - сообщила Харрис в штате Мичиган.
Политик также подчеркнула, что Трамп очень легко поддается манипуляциям, в том числе через лесть и любезность. По ее словам, в особенности пользуются этим "диктаторы и автократы всего мира".
В свою очередь, Трамп парировал, что Харрис, вопреки встречу с украинским руководством на Мюнхенской конференции по безопасности в начале 2022 года, не сумела предотвратить эскалацию кризиса на Украине.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
"Даже Камала Харрис". На Западе сообщили Киеву плохие новости
20 октября, 23:28
 
РОССИЯСШАУКРАИНАКамала ХаррисДональд ТрампВладимир Путинвыборы в США
 
 
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