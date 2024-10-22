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МВФ ожидает роста экономики Китая - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ ожидает роста экономики Китая
МВФ ожидает роста экономики Китая - 22.10.2024, ПРАЙМ
МВФ ожидает роста экономики Китая
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 4,8%, в 2025 году подтвердил рост на уровне 4,5%, следует из... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:04+0300
2024-10-22T16:04+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 4,8%, в 2025 году подтвердил рост на уровне 4,5%, следует из опубликованного доклада организации. Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год понижен на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой, опубликованной в июле. На 2025 год прогноз оставлен без изменения по сравнению с отчетом за июль. Рост экономики КНР в 2023 году МВФ оценил в 5,2%. "Ожидается, что в Китае замедление будет более постепенным. Несмотря на сохраняющуюся слабость в секторе недвижимости и низкую уверенность потребителей, рост, как ожидается, замедлится лишь незначительно до 4,8% в 2024 году, в основном благодаря более высокому, чем ожидалось, чистому экспорту", - подчеркнули в МВФ.
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китай, мвф
Экономика, КИТАЙ, МВФ
16:04 22.10.2024
 
МВФ ожидает роста экономики Китая

МВФ ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,8%

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Александр Штоль
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 4,8%, в 2025 году подтвердил рост на уровне 4,5%, следует из опубликованного доклада организации.
Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год понижен на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой, опубликованной в июле. На 2025 год прогноз оставлен без изменения по сравнению с отчетом за июль. Рост экономики КНР в 2023 году МВФ оценил в 5,2%.
"Ожидается, что в Китае замедление будет более постепенным. Несмотря на сохраняющуюся слабость в секторе недвижимости и низкую уверенность потребителей, рост, как ожидается, замедлится лишь незначительно до 4,8% в 2024 году, в основном благодаря более высокому, чем ожидалось, чистому экспорту", - подчеркнули в МВФ.
 
ЭкономикаКИТАЙМВФ
 
 
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