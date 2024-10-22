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Сестра Ким Чен Ына указала на "собачье сходство" Южной Кореи и Украины
Сестра Ким Чен Ына указала на "собачье сходство" Южной Кореи и Украины - 22.10.2024, ПРАЙМ
Сестра Ким Чен Ына указала на "собачье сходство" Южной Кореи и Украины
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, назвала Южную Корею и Украину "похожими как две капли воды" и заявила, что обе страны ведут себя в... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T14:00+0300
2024-10-22T14:00+0300
2024-10-22T14:12+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, назвала Южную Корею и Украину "похожими как две капли воды" и заявила, что обе страны ведут себя в международной политике как "невоспитанные собаки". Ее цитирует ЦТАК."Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они похожи, как две капли воды. Надо сказать, что это общая характеристика всех невоспитанных собак, выращенных США", — отметила политик.Она также подвергла критике Южную Корею за инциденты, связанные с нарушением воздушного пространства КНДР беспилотниками из Южной Кореи.Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын обвинил Сеул в военной провокации и потребовал "немедленных военных действий" для защиты суверенитета. Кроме того, КНДР внесла изменение в свою конституцию, определив Южную Корею как "враждебное государство", что было осуждено южнокорейскими властями.СИ также сообщали, что Южная Корея рассматривает возможность отправки специалистов для наблюдения за северокорейскими военнослужащими, которых, как утверждается, отправили в зону украинского конфликта.
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Политика, УКРАИНА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КНДР
Сестра Ким Чен Ына указала на "собачье сходство" Южной Кореи и Украины
Сестра Ким Чен Ына назвала Южную Корею и Украину "невоспитанными собаками"
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ.
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, назвала Южную Корею и Украину "похожими как две капли воды" и заявила, что обе страны ведут себя в международной политике как "невоспитанные собаки". Ее цитирует
ЦТАК.
"Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они похожи, как две капли воды. Надо сказать, что это общая характеристика всех невоспитанных собак, выращенных США", — отметила политик.
Она также подвергла критике Южную Корею за инциденты, связанные с нарушением воздушного пространства КНДР беспилотниками из Южной Кореи.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын обвинил Сеул в военной провокации и потребовал "немедленных военных действий" для защиты суверенитета. Кроме того, КНДР внесла изменение в свою конституцию, определив Южную Корею как "враждебное государство", что было осуждено южнокорейскими властями.
СИ также сообщали, что Южная Корея рассматривает возможность отправки специалистов для наблюдения за северокорейскими военнослужащими, которых, как утверждается, отправили в зону украинского конфликта.
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