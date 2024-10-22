https://1prime.ru/20241022/konflikt-852332086.html

Легко "соскочить" не получится. Запад заплатит за Украину высокую цену

Легко "соскочить" не получится. Запад заплатит за Украину высокую цену - 22.10.2024, ПРАЙМ

Легко "соскочить" не получится. Запад заплатит за Украину высокую цену

Запад хочет получить от России варианты "не слишком унизительного для него окончания украинского конфликта". Но президент РФ Владимир Путин не собирается... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T15:43+0300

2024-10-22T15:43+0300

2024-10-22T15:44+0300

запад

украина

россия

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Запад хочет получить от России варианты "не слишком унизительного для него окончания украинского конфликта". Но президент РФ Владимир Путин не собирается предоставлять западным странам легкие пути выхода из сложившейся вокруг Украины ситуации и, безусловно, потребует, чтобы Запад заплатил за развязывание и участие в конфликте очень высокую цену. И сейчас уже видно всем, как Российская Федерация с каждым днем, шаг за шагом приближается к достижению своих целей. Об этом рассказывается в публикации The Wall Street Journal.Как отмечается, длящийся уже почти три года конфликт на Украине обходится Западу недешево, и западные страны-союзницы Киева сейчас "будут искать, а не предлагать пути отхода".По словам авторов материала, на начальной стадии конфликта Запад был уверен, что Россию потерпит поражение. Их уверенность зиждилась на удивительно простых расчетах: санкции сокрушат экономику РФ, российское общество взбунтуется, при этом западные вооружения наделят Вооруженные силы Украины необходимыми преимуществами, и в итоге Путину ничего не останется, кроме просить Запад урегулировать ситуацию.Насколько эти расчеты доказали свою адекватность, можно судить по тому обстоятельству, что сегодня команды канцлера Германии Олафа Шольца и американского лидера Джо Байдена сами хотят получить от Кремля предложения по выходу из сложившейся ситуации. На Западе питают надежды, что мир, по условиям которого Украина уступит часть территории в обмен на вступление в Евросоюз и НАТО, устроит Киев и подарит Западу "не очень унизительное окончанию этого дорогостоящего и опасного конфликта", говорится в публикации."К сожалению, Путин не станет предлагать легкие пути отхода", - сетуют авторы статьи и выражают полную уверенность, что Кремль согласится на мир лишь за "очень высокую цену", да и вступления Украины в Североатлантический альянс Россия не допустит."Путин хочет получить от этого вооруженного конфликта три вещи: как можно больше украинских территорий и населения, российское право вето на внешнюю и экономическую политику послевоенных остатков Украины, а также существенное ослабление НАТО и ЕС. Цена таких желаний высока, но каждый день боевых действий все больше приближает Путина к достижению этих трех целей", - подытоживают авторы статьи.

https://1prime.ru/20241020/stsenariy-852284851.html

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запад, украина, россия