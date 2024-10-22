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В России на 16 процентов сократилась выдача новых кредитных карт - 22.10.2024, ПРАЙМ
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В России на 16 процентов сократилась выдача новых кредитных карт
В России на 16 процентов сократилась выдача новых кредитных карт - 22.10.2024, ПРАЙМ
В России на 16 процентов сократилась выдача новых кредитных карт
Выдача новых кредитных карт в России упала в сентябре по отношению к августу на 16%, до 1,75 миллиона карт, и достигла минимума в текущем году, сообщается в... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:50+0300
2024-10-22T11:50+0300
россия
кредитные карты
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выдача новых кредитных карт в России упала в сентябре по отношению к августу на 16%, до 1,75 миллиона карт, и достигла минимума в текущем году, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, выдача новых кредитных карт упала до минимума в 2024 году. Так, количество выданных новых кредиток в сентябре 2024 года составило 1,75 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16,3% (в августе 2024 года - 2,09 миллиона единиц)", - сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что объем лимитов по кредитным картам, выданным в сентябре, также сократился по сравнению с августом (на 16,6%) и составил 184,3 миллиарда рублей (в августе - 221 миллиард). В региональном разрезе наибольшее количество новых кредитных карт (среди 30 лидеров по их выдаче) было выдано в Москве (132,7 тысячи), Московской области (100 тысяч), Санкт-Петербурге (70,7 тысячи), Краснодарском крае (65,6 тысячи) и Ростовской области (59,9 тысячи). При этом наиболее серьезная месячная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди тех же лидеров) была зафиксирована в Новосибирской (минус 19,7%) и Саратовской (минус 19,5%) областях, а также в Крыму (минус 18,9%), Иркутской области (минус 18,9%) и Удмуртии (минус 18,2%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 15,5% и 16% соответственно. "Выдача новых кредитных карт сокращается четвертый месяц подряд, такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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россия, кредитные карты
РОССИЯ, кредитные карты
11:50 22.10.2024
 
В России на 16 процентов сократилась выдача новых кредитных карт

НБКИ: выдача новых кредитных карт в России упала в сентябре до 1,75 млн

© Unsplash/rupixen.comКредитная карта
Кредитная карта
© Unsplash/rupixen.com
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выдача новых кредитных карт в России упала в сентябре по отношению к августу на 16%, до 1,75 миллиона карт, и достигла минимума в текущем году, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, выдача новых кредитных карт упала до минимума в 2024 году. Так, количество выданных новых кредиток в сентябре 2024 года составило 1,75 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16,3% (в августе 2024 года - 2,09 миллиона единиц)", - сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что объем лимитов по кредитным картам, выданным в сентябре, также сократился по сравнению с августом (на 16,6%) и составил 184,3 миллиарда рублей (в августе - 221 миллиард).
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В региональном разрезе наибольшее количество новых кредитных карт (среди 30 лидеров по их выдаче) было выдано в Москве (132,7 тысячи), Московской области (100 тысяч), Санкт-Петербурге (70,7 тысячи), Краснодарском крае (65,6 тысячи) и Ростовской области (59,9 тысячи).
При этом наиболее серьезная месячная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди тех же лидеров) была зафиксирована в Новосибирской (минус 19,7%) и Саратовской (минус 19,5%) областях, а также в Крыму (минус 18,9%), Иркутской области (минус 18,9%) и Удмуртии (минус 18,2%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 15,5% и 16% соответственно.
"Выдача новых кредитных карт сокращается четвертый месяц подряд, такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
 
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