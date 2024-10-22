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МВФ предупредил об опасности широкого распространения криптоактивов - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/kriptoaktivy-852337995.html
МВФ предупредил об опасности широкого распространения криптоактивов
МВФ предупредил об опасности широкого распространения криптоактивов - 22.10.2024, ПРАЙМ
МВФ предупредил об опасности широкого распространения криптоактивов
Широкое распространение криптоактивов угрожает глобальной финансовой стабильности и рискует подорвать эффективность монетарной политики, предупредили в... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:17+0300
2024-10-22T17:17+0300
экономика
мвф
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Широкое распространение криптоактивов угрожает глобальной финансовой стабильности и рискует подорвать эффективность монетарной политики, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Широкое внедрение криптоактивов может подорвать эффективность монетарной политики, обойти меры по управлению потоками капитала, усугубить фискальные риски, отвлечь ресурсы, доступные для финансирования реальной экономики и поставить под угрозу мировую финансовую стабильность", - говорится в опубликованном докладе международной организации. Как отметили в фонде, помимо указанных угроз также существует вероятность того, что растущая взаимосвязь между криптовалютой и финансовыми рынками, включая традиционных поставщиков финансовых услуг, может увеличить риски "цепной реакции" в будущем. Вместе с тем, по расчетам МВФ, общая капитализация глобального рынка криптоактивов в настоящее время составляет 2,2 триллиона долларов, что ниже исторического максимума для данного показателя, зафиксированного в ноябре 2021 года.
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мвф, операции с криптовалютой
Экономика, МВФ, операции с криптовалютой
17:17 22.10.2024
 
МВФ предупредил об опасности широкого распространения криптоактивов

МВФ: распространение криптоактивов угрожает глобальной финансовой стабильности

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Широкое распространение криптоактивов угрожает глобальной финансовой стабильности и рискует подорвать эффективность монетарной политики, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Широкое внедрение криптоактивов может подорвать эффективность монетарной политики, обойти меры по управлению потоками капитала, усугубить фискальные риски, отвлечь ресурсы, доступные для финансирования реальной экономики и поставить под угрозу мировую финансовую стабильность", - говорится в опубликованном докладе международной организации.
Как отметили в фонде, помимо указанных угроз также существует вероятность того, что растущая взаимосвязь между криптовалютой и финансовыми рынками, включая традиционных поставщиков финансовых услуг, может увеличить риски "цепной реакции" в будущем.
Вместе с тем, по расчетам МВФ, общая капитализация глобального рынка криптоактивов в настоящее время составляет 2,2 триллиона долларов, что ниже исторического максимума для данного показателя, зафиксированного в ноябре 2021 года.
 
ЭкономикаМВФоперации с криптовалютой
 
 
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