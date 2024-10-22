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МВФ предупредил об опасности широкого распространения криптоактивов

МВФ предупредил об опасности широкого распространения криптоактивов - 22.10.2024, ПРАЙМ

МВФ предупредил об опасности широкого распространения криптоактивов

Широкое распространение криптоактивов угрожает глобальной финансовой стабильности и рискует подорвать эффективность монетарной политики, предупредили в... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T17:17+0300

2024-10-22T17:17+0300

2024-10-22T17:17+0300

экономика

мвф

операции с криптовалютой

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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Широкое распространение криптоактивов угрожает глобальной финансовой стабильности и рискует подорвать эффективность монетарной политики, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Широкое внедрение криптоактивов может подорвать эффективность монетарной политики, обойти меры по управлению потоками капитала, усугубить фискальные риски, отвлечь ресурсы, доступные для финансирования реальной экономики и поставить под угрозу мировую финансовую стабильность", - говорится в опубликованном докладе международной организации. Как отметили в фонде, помимо указанных угроз также существует вероятность того, что растущая взаимосвязь между криптовалютой и финансовыми рынками, включая традиционных поставщиков финансовых услуг, может увеличить риски "цепной реакции" в будущем. Вместе с тем, по расчетам МВФ, общая капитализация глобального рынка криптоактивов в настоящее время составляет 2,2 триллиона долларов, что ниже исторического максимума для данного показателя, зафиксированного в ноябре 2021 года.

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мвф, операции с криптовалютой