https://1prime.ru/20241022/kukuruza-852310628.html

Россия увеличила поставки кукурузы в Китай вдвое, проса - в 1,5 раза

Россия увеличила поставки кукурузы в Китай вдвое, проса - в 1,5 раза - 22.10.2024, ПРАЙМ

Россия увеличила поставки кукурузы в Китай вдвое, проса - в 1,5 раза

Россия в сентябре заметно нарастила поставки в Китай кукурузы и проса: экспорт кукурузы по сравнению с предыдущим месяцем вырос вдвое, до 11,6 тысячи тонн, а... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T06:54+0300

2024-10-22T06:54+0300

2024-10-22T06:54+0300

экономика

китай

экспорт

кукуруза

просо

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре заметно нарастила поставки в Китай кукурузы и проса: экспорт кукурузы по сравнению с предыдущим месяцем вырос вдвое, до 11,6 тысячи тонн, а проса - в 1,5 раза, до рекордных с начала года 6,6 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Подросли поставки и в денежном выражении: кукурузы - в два раза, до 2,7 миллиона долларов, проса - в 1,5 раза, до тех же 2,7 миллиона долларов. Всего в сентябре Россия экспортировала в Китай зерна на 38,3 миллиона долларов, сократив поставки в денежном выражении по сравнению с предшествующим месяцем на 16,5%. Основными статьями зернового экспорта в начале осени стали ячмень (32,4% поставок), гречиха и просо (28,1%), а также пшеница (22,7%). В начале осени Китай закупил за рубежом зерна на 728,7 миллиона долларов, Россия заняла в рейтинге экспортеров седьмое место по объему поставок в денежном выражении, обеспечив 5,3% закупок. А в первую тройку вошли Австралия (27,6%), Аргентина (14,5%) и США (13,9%).

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китай

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китай, экспорт, кукуруза, просо