Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила поставки кукурузы в Китай вдвое, проса - в 1,5 раза - 22.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/kukuruza-852310628.html
Россия увеличила поставки кукурузы в Китай вдвое, проса - в 1,5 раза
Россия увеличила поставки кукурузы в Китай вдвое, проса - в 1,5 раза - 22.10.2024, ПРАЙМ
Россия увеличила поставки кукурузы в Китай вдвое, проса - в 1,5 раза
Россия в сентябре заметно нарастила поставки в Китай кукурузы и проса: экспорт кукурузы по сравнению с предыдущим месяцем вырос вдвое, до 11,6 тысячи тонн, а... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T06:54+0300
2024-10-22T06:54+0300
экономика
китай
экспорт
кукуруза
просо
https://cdnn.1prime.ru/img/83253/65/832536557_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_035ef2537fefc31d825f7c6b8832d73b.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре заметно нарастила поставки в Китай кукурузы и проса: экспорт кукурузы по сравнению с предыдущим месяцем вырос вдвое, до 11,6 тысячи тонн, а проса - в 1,5 раза, до рекордных с начала года 6,6 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Подросли поставки и в денежном выражении: кукурузы - в два раза, до 2,7 миллиона долларов, проса - в 1,5 раза, до тех же 2,7 миллиона долларов. Всего в сентябре Россия экспортировала в Китай зерна на 38,3 миллиона долларов, сократив поставки в денежном выражении по сравнению с предшествующим месяцем на 16,5%. Основными статьями зернового экспорта в начале осени стали ячмень (32,4% поставок), гречиха и просо (28,1%), а также пшеница (22,7%). В начале осени Китай закупил за рубежом зерна на 728,7 миллиона долларов, Россия заняла в рейтинге экспортеров седьмое место по объему поставок в денежном выражении, обеспечив 5,3% закупок. А в первую тройку вошли Австралия (27,6%), Аргентина (14,5%) и США (13,9%).
https://1prime.ru/20240203/842977815.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83253/65/832536557_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_a8c088e21d14160bd8de21276a036bbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, экспорт, кукуруза, просо
Экономика, КИТАЙ, экспорт, кукуруза, просо
06:54 22.10.2024
 
Россия увеличила поставки кукурузы в Китай вдвое, проса - в 1,5 раза

Россия в сентябре нарастила поставки кукурузы в Китай вдвое, проса - в 1,5 раза

© Sputnik | Перейти в медиабанкУборка урожая кукурузы
Уборка урожая кукурузы
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре заметно нарастила поставки в Китай кукурузы и проса: экспорт кукурузы по сравнению с предыдущим месяцем вырос вдвое, до 11,6 тысячи тонн, а проса - в 1,5 раза, до рекордных с начала года 6,6 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
Подросли поставки и в денежном выражении: кукурузы - в два раза, до 2,7 миллиона долларов, проса - в 1,5 раза, до тех же 2,7 миллиона долларов.
Всего в сентябре Россия экспортировала в Китай зерна на 38,3 миллиона долларов, сократив поставки в денежном выражении по сравнению с предшествующим месяцем на 16,5%. Основными статьями зернового экспорта в начале осени стали ячмень (32,4% поставок), гречиха и просо (28,1%), а также пшеница (22,7%).
В начале осени Китай закупил за рубежом зерна на 728,7 миллиона долларов, Россия заняла в рейтинге экспортеров седьмое место по объему поставок в денежном выражении, обеспечив 5,3% закупок. А в первую тройку вошли Австралия (27,6%), Аргентина (14,5%) и США (13,9%).
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2024
В Венгрии уничтожат 40 тысяч семян кукурузы с Украины из-за ГМО
3 февраля, 23:38
 
ЭкономикаКИТАЙэкспорткукурузапросо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала