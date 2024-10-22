https://1prime.ru/20241022/kvesty-852310322.html
СК поддержал принятие стандартов безопасности квестов
СК поддержал принятие стандартов безопасности квестов - 22.10.2024, ПРАЙМ
СК поддержал принятие стандартов безопасности квестов
Следственный комитет РФ поддержал инициативу о принятии стандартов безопасности проведения квестов в России для лиц старше 18 лет, следует из ответа ведомства... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T05:24+0300
2024-10-22T05:24+0300
2024-10-22T05:24+0300
следственный комитет
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ поддержал инициативу о принятии стандартов безопасности проведения квестов в России для лиц старше 18 лет, следует из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Сергея Колунова, документ находится в распоряжении РИА Новости. Ранее Колунов направил обращение в Следственный комитет РФ с предложением разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше 18 лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение "хоррор квестов". "Учитывая актуальность обозначенной в обращении проблематики, предложение о принятии стандартов безопасности проведения развлекательных мероприятий концептуальных возражений не вызывает", - сказано в ответе первого зампредседателя СК РФ Эдуарда Кабурнеева. В тексте документа отмечается, что Следственный комитет РФ готов принять участие в проработке соответствующих проектных документов.
https://1prime.ru/20240731/kvest-850580715.html
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следственный комитет, услуги, развлечение
Следственный комитет, услуги, развлечение
СК поддержал принятие стандартов безопасности квестов
СК поддержал принятие стандартов безопасности проведения квестов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ поддержал инициативу о принятии стандартов безопасности проведения квестов в России для лиц старше 18 лет, следует из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Сергея Колунова, документ находится в распоряжении РИА Новости.
Ранее Колунов направил обращение в Следственный комитет РФ с предложением разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше 18 лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение "хоррор квестов".
"Учитывая актуальность обозначенной в обращении проблематики, предложение о принятии стандартов безопасности проведения развлекательных мероприятий концептуальных возражений не вызывает", - сказано в ответе первого зампредседателя СК РФ Эдуарда Кабурнеева.
В тексте документа отмечается, что Следственный комитет РФ готов принять участие в проработке соответствующих проектных документов.
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