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Лавров прокомментировал слова о подталкивании Грузии к войне с Россией - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал слова о подталкивании Грузии к войне с Россией
Лавров прокомментировал слова о подталкивании Грузии к войне с Россией - 22.10.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал слова о подталкивании Грузии к войне с Россией
Основания для того, чтобы не верить словам грузинских политиков о том, что западные государства подталкивали Тбилиси на войну с Москвой, отсутствуют, заявил... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:45+0300
2024-10-22T16:45+0300
россия
грузия
сергей лавров
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основания для того, чтобы не верить словам грузинских политиков о том, что западные государства подталкивали Тбилиси на войну с Москвой, отсутствуют, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров."Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять", - сказал Лавров изданию "Известия". Ранее сообщалось, что основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили рассказал, как западный высокопоставленный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать трех-четырехдневную войну с Россией.
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россия, грузия, сергей лавров
РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Сергей Лавров
16:45 22.10.2024
 
Лавров прокомментировал слова о подталкивании Грузии к войне с Россией

Лавров: нет оснований не доверять, что Запад толкал Тбилиси к войне с Россией

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основания для того, чтобы не верить словам грузинских политиков о том, что западные государства подталкивали Тбилиси на войну с Москвой, отсутствуют, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров.
"Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять", - сказал Лавров изданию "Известия".
Ранее сообщалось, что основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили рассказал, как западный высокопоставленный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать трех-четырехдневную войну с Россией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров раскрыл, как выборы в США повлияют на отношения с Россией
19 октября, 11:07
 
РОССИЯГРУЗИЯСергей Лавров
 
 
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