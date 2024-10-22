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Лавров прокомментировал слова о подталкивании Грузии к войне с Россией
Лавров прокомментировал слова о подталкивании Грузии к войне с Россией - 22.10.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал слова о подталкивании Грузии к войне с Россией
Основания для того, чтобы не верить словам грузинских политиков о том, что западные государства подталкивали Тбилиси на войну с Москвой, отсутствуют, заявил... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:45+0300
2024-10-22T16:45+0300
2024-10-22T16:45+0300
россия
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сергей лавров
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основания для того, чтобы не верить словам грузинских политиков о том, что западные государства подталкивали Тбилиси на войну с Москвой, отсутствуют, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров."Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять", - сказал Лавров изданию "Известия". Ранее сообщалось, что основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили рассказал, как западный высокопоставленный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать трех-четырехдневную войну с Россией.
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россия, грузия, сергей лавров
РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал слова о подталкивании Грузии к войне с Россией
Лавров: нет оснований не доверять, что Запад толкал Тбилиси к войне с Россией
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основания для того, чтобы не верить словам грузинских политиков о том, что западные государства подталкивали Тбилиси на войну с Москвой, отсутствуют, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров.
"Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять", - сказал Лавров изданию "Известия".
Ранее сообщалось, что основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили рассказал, как западный высокопоставленный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать трех-четырехдневную войну с Россией.
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