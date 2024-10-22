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Под Иркутском запустят новое месторождение лития

Под Иркутском запустят новое месторождение лития - 22.10.2024, ПРАЙМ

Под Иркутском запустят новое месторождение лития

Новое месторождение лития на Ярактинском участке недр имени В. И. Кокорина в Иркутской области будет запущено не раньше чем через 5 лет, таким мнением поделился | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T18:29+0300

2024-10-22T18:29+0300

2024-10-22T18:30+0300

экономика

иркутская область

литий

месторождение

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Новое месторождение лития на Ярактинском участке недр имени В. И. Кокорина в Иркутской области будет запущено не раньше чем через 5 лет, таким мнением поделился с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что Иркутская нефтяная компания (ИНК) поставила на госбаланс запасы нового месторождения лития на Ярактинском участке недр имени В. И. Кокорина в Иркутской области. Отмечается, что речь идет о запасах этого металла в виде гидроминерального сырья – рассола лития. Так, запасы составляют 17 тысяч кубометров в сутки по категориям C1 + C2 (разведанные и прогнозные), содержание лития в рассоле – от 169 до 383 миллиграммов на 1 литр, уточняется в материалах. "Раньше чем через 5 лет разработка иркутского месторождения вряд ли начнется. Думаю, рынок лития останется привлекательным, но цены будут низкие, в районе 9-12 тысяч долларов за тонну карбоната", - сказал эксперт. По его словам, запасы участка невелики, но могут позволить выпускать до 2 тысяч тонн карбоната лития в год. В феврале министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что Россия обладает 17 литиевыми месторождениями мирового класса, которые способны полностью покрыть потребности отечественной экономики в этом металле на долгосрочную перспективу. На данный момент литий на территории России не добывается. Лицензированы пока три месторождения - Колмозёрское и Полмостундровское в Мурманской области и Тастыгское в Тыве. Кроме того, "Газпром", ИНК и Минпромторг в феврале 2022 года подписали "дорожную карту" по реализации проекта добычи лития на Ковыктинском месторождении из пластовых рассолов.

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иркутская область, литий, месторождение