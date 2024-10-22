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Маск предупредил о риске банкротства США - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Маск предупредил о риске банкротства США
Маск предупредил о риске банкротства США - 22.10.2024, ПРАЙМ
Маск предупредил о риске банкротства США
Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что США столкнутся с риском банкротства, если госрасходы не будут уменьшены. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T05:17+0300
2024-10-22T05:17+0300
экономика
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что США столкнутся с риском банкротства, если госрасходы не будут уменьшены. "Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом", - написал бизнесмен на своей странице в Х.Таким образом он ответил на публикацию пользователя, где были данные о количестве процентных платежей по американскому госдолгу. По мнению Маска, проценты по долгу имеют тенденцию быстро поглощать все поступления от налогов, не оставляя ничего на критические нужды. Бюджетное управление конгресса США в мае выпустило доклад, где указано, что госдолг страны за предстоящие 30 лет вырастет до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время правления Джо Байдена госдолг Соединенных Штатов поднялся с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в нынешнем. Согласно расчетам РИА Новости на основе информации американского и российского минфинов, госдолг Соединенных Штатов при "переключении" финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов - что на пятую часть больше всей суверенной задолженности РФ. Госдолг - одна из горячих тем на предстоящих выборах в США, которые пройдут 5 ноября. Демократов на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканцев - экс-президент Дональд Трамп.
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сша, госдолг сша
Экономика, США, госдолг США
05:17 22.10.2024
 
Маск предупредил о риске банкротства США

Маск заявил, что США могут обанкротиться, если не снизить госрасходы

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что США столкнутся с риском банкротства, если госрасходы не будут уменьшены.
"Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом", - написал бизнесмен на своей странице в Х.
Таким образом он ответил на публикацию пользователя, где были данные о количестве процентных платежей по американскому госдолгу.
%кит - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
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По мнению Маска, проценты по долгу имеют тенденцию быстро поглощать все поступления от налогов, не оставляя ничего на критические нужды.
Бюджетное управление конгресса США в мае выпустило доклад, где указано, что госдолг страны за предстоящие 30 лет вырастет до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время правления Джо Байдена госдолг Соединенных Штатов поднялся с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в нынешнем.
Согласно расчетам РИА Новости на основе информации американского и российского минфинов, госдолг Соединенных Штатов при "переключении" финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов - что на пятую часть больше всей суверенной задолженности РФ.
Госдолг - одна из горячих тем на предстоящих выборах в США, которые пройдут 5 ноября. Демократов на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканцев - экс-президент Дональд Трамп.
 
ЭкономикаСШАгосдолг США
 
 
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