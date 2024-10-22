https://1prime.ru/20241022/mak-852310064.html

Маск предупредил о риске банкротства США

Маск предупредил о риске банкротства США - 22.10.2024, ПРАЙМ

Маск предупредил о риске банкротства США

Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что США столкнутся с риском банкротства, если госрасходы не будут уменьшены. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T05:17+0300

2024-10-22T05:17+0300

2024-10-22T05:17+0300

экономика

сша

госдолг сша

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что США столкнутся с риском банкротства, если госрасходы не будут уменьшены. "Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом", - написал бизнесмен на своей странице в Х.Таким образом он ответил на публикацию пользователя, где были данные о количестве процентных платежей по американскому госдолгу. По мнению Маска, проценты по долгу имеют тенденцию быстро поглощать все поступления от налогов, не оставляя ничего на критические нужды. Бюджетное управление конгресса США в мае выпустило доклад, где указано, что госдолг страны за предстоящие 30 лет вырастет до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время правления Джо Байдена госдолг Соединенных Штатов поднялся с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в нынешнем. Согласно расчетам РИА Новости на основе информации американского и российского минфинов, госдолг Соединенных Штатов при "переключении" финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов - что на пятую часть больше всей суверенной задолженности РФ. Госдолг - одна из горячих тем на предстоящих выборах в США, которые пройдут 5 ноября. Демократов на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканцев - экс-президент Дональд Трамп.

https://1prime.ru/20241020/raketa-852279477.html

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