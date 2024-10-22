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"Обостряется". Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ
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"Обостряется". Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине
"Обостряется". Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Обостряется". Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине
Конфликт на Украине, вероятно, обостряется, заметил в своем аккаунте в социальной сети Х американский бизнесмен Илон Маск. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:56+0300
2024-10-22T11:56+0300
политика
украина
южная корея
сша
илон маск
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине, вероятно, обостряется, заметил в своем аккаунте в социальной сети Х американский бизнесмен Илон Маск."Ситуация, похоже, обостряется", — заметил он в ответ на новости о возможной отправке Сеулом группы специалистов на Украину для "наблюдения за северокорейскими военными.Ранее информацию об этом опубликовало корейское агентство Рёнхап со ссылкой на источник в правительстве. Согласно сообщениям, Южная Корея рассматривает возможность отправки специалистов для наблюдения за северокорейскими военнослужащими, которых, как утверждается, отправили в зону украинского конфликта.Однако представитель Северной Кореи в ООН отверг эти утверждения, назвав их беспочвенными слухами. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Россия не обращалась к Пхеньяну с запросом отправки военнослужащих.
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украина
южная корея
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украина, южная корея, сша, илон маск
Политика, УКРАИНА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, Илон Маск
11:56 22.10.2024
 
"Обостряется". Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине

Маск заявил об обострении конфликта на Украине из-за Южной Кореи

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине, вероятно, обостряется, заметил в своем аккаунте в социальной сети Х американский бизнесмен Илон Маск.
"Ситуация, похоже, обостряется", — заметил он в ответ на новости о возможной отправке Сеулом группы специалистов на Украину для "наблюдения за северокорейскими военными.
Ранее информацию об этом опубликовало корейское агентство Рёнхап со ссылкой на источник в правительстве. Согласно сообщениям, Южная Корея рассматривает возможность отправки специалистов для наблюдения за северокорейскими военнослужащими, которых, как утверждается, отправили в зону украинского конфликта.
Однако представитель Северной Кореи в ООН отверг эти утверждения, назвав их беспочвенными слухами. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Россия не обращалась к Пхеньяну с запросом отправки военнослужащих.
Флаг КНДР - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
"Блеф": Северная Корея предупредила США об ответе на военные провокации
1 октября, 09:10
 
ПолитикаУКРАИНАЮЖНАЯ КОРЕЯСШАИлон Маск
 
 
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