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"Обостряется". Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине

"Обостряется". Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Обостряется". Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине

Конфликт на Украине, вероятно, обостряется, заметил в своем аккаунте в социальной сети Х американский бизнесмен Илон Маск. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T11:56+0300

2024-10-22T11:56+0300

2024-10-22T11:56+0300

политика

украина

южная корея

сша

илон маск

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине, вероятно, обостряется, заметил в своем аккаунте в социальной сети Х американский бизнесмен Илон Маск."Ситуация, похоже, обостряется", — заметил он в ответ на новости о возможной отправке Сеулом группы специалистов на Украину для "наблюдения за северокорейскими военными.Ранее информацию об этом опубликовало корейское агентство Рёнхап со ссылкой на источник в правительстве. Согласно сообщениям, Южная Корея рассматривает возможность отправки специалистов для наблюдения за северокорейскими военнослужащими, которых, как утверждается, отправили в зону украинского конфликта.Однако представитель Северной Кореи в ООН отверг эти утверждения, назвав их беспочвенными слухами. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Россия не обращалась к Пхеньяну с запросом отправки военнослужащих.

https://1prime.ru/20241001/provokatsiya-851881375.html

украина

южная корея

сша

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украина, южная корея, сша, илон маск