https://1prime.ru/20241022/mid-852338009.html

Посол Германии был вызван в МИД

Посол Германии был вызван в МИД - 22.10.2024, ПРАЙМ

Посол Германии был вызван в МИД

Российское Министерство иностранных дел вызвало посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T17:17+0300

2024-10-22T17:17+0300

2024-10-22T17:17+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российское Министерство иностранных дел вызвало посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа.Отмечается, что немецкому дипломату аявили протест из-за создания штаба морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке.Ведомство уточняет, что подобный шаг Германии стал "продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны"."Налицо грубое нарушение духа и буквы Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года ("Договор 2+4"), в соответствии с положениями пункта 3 статьи 5 которого она обязана не допускать размещения и развертывания иностранных войск на территории бывшей ГДР", - отметили во внешнеполитическом ведомстве России.Кроме того, в МИД подчеркнули, что Берлин должен своевременно предоставить исчерпывающие объяснения этого действия.

https://1prime.ru/20241022/ukraina-852325339.html

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россия, германия, мид