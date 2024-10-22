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Посол Германии был вызван в МИД
Посол Германии был вызван в МИД - 22.10.2024, ПРАЙМ
Посол Германии был вызван в МИД
Российское Министерство иностранных дел вызвало посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:17+0300
2024-10-22T17:17+0300
2024-10-22T17:17+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российское Министерство иностранных дел вызвало посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа.Отмечается, что немецкому дипломату аявили протест из-за создания штаба морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке.Ведомство уточняет, что подобный шаг Германии стал "продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны"."Налицо грубое нарушение духа и буквы Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года ("Договор 2+4"), в соответствии с положениями пункта 3 статьи 5 которого она обязана не допускать размещения и развертывания иностранных войск на территории бывшей ГДР", - отметили во внешнеполитическом ведомстве России.Кроме того, в МИД подчеркнули, что Берлин должен своевременно предоставить исчерпывающие объяснения этого действия.
https://1prime.ru/20241022/ukraina-852325339.html
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россия, германия, мид
Посол Германии был вызван в МИД
МИД: послу ФРГ заявили протест из-за создания штаба командования НАТО в Ростоке
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российское Министерство иностранных дел вызвало посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа.
Отмечается, что немецкому дипломату аявили протест из-за создания штаба морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке.
Ведомство уточняет, что подобный шаг Германии стал "продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны".
"Налицо грубое нарушение духа и буквы Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года ("Договор 2+4"), в соответствии с положениями пункта 3 статьи 5 которого она обязана не допускать размещения и развертывания иностранных войск на территории бывшей ГДР", - отметили во внешнеполитическом ведомстве России.
Кроме того, в МИД подчеркнули, что Берлин должен своевременно предоставить исчерпывающие объяснения этого действия.
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